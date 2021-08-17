HDP'li Gergerlioğlu: Altındağ'da saldırıya uğrayan Suriyeli aile araba içinde linç edilmeye çalışılmış, çocuklar ağır bir travma yaşamış

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara Altındağ'da saldırıya uğrayan Suriyeli aileyi ziyaret etti. Gergerlioğlu, "Araba içinde linç edilmeye çalışılmış aile. 4 çocuğun babası hem evsiz hem işsiz kalmış. Çocuklar ağır bir travma yaşamış ve çok korkmuş." paylaşımını yaptı.

Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara, Altındağ'da saldırıya uğrayan Suriyeli aileyi ziyaret ettik. Araba içinde linç edilmeye çalışılmış aile. 4 çocuğun babası hem evsiz hem işsiz kalmış. Çocuklar ağır bir travma yaşamış ve çok korkmuş. Medyada kanlar içinde fotosu çıkan küçük İbrahim'in alnında 2 kesi var." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Ankara Altındağ’da bir parkta çıkan kavgada bıçaklanan iki kişiden 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ın yaşamını yitirmesi ile başlayan olaylarda 12 Ağustos’ta büyüdü. Suriyeli ve Afganlar’a ait evler taşlandı, bazı dükkanlar yağmalandı.

TIKLAYIN | Ankara Altındağ'da Suriyeli ve Afganların evleri taşlandı, bazı dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi