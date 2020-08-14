HDP'li Garo Paylan, Tarım ve Orman Bakanı'na sordu: Nasıl dünyanın en çok ceviz ithal eden ülkesi olduk?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye'nin 2019 yılında 129 milyon dolarla dünyada en çok ceviz ithal eden ülke olmasını Meclis gündemine taşıdı.

Paylan, 2008’de başlayan ve tamamlanan “Türkiye Ceviz Yetiştiriciliğini Geliştirme Entegre Projesi” ile ceviz üretiminin 100 bin ton arttırılması öngörülürken, üretimdeki artışın 54 bin tonla sınırlı kaldığını belirterek, cevizde Türkiye'nin kendine yeterlilik oranının %84.3’ten % 74.2’ye gerilediğini söyledi.

Paylan'ın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

Dünyanın en çok ceviz ithal eden ülkesi nasıl olduk?

Ceviz ekilen alanlar artarken, üretim neden artmamaktadır?

Ceviz üreticilerinin artan maliyetleri karşılayamadığı için ceviz üretimini bıraktığı doğru mudur?