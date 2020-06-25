HDP'li Garo Paylan, Kültür ve Turizm Bakanı'na sordu: Surp Marinos Manastırı neden korunmuyor?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Van Gürpınar'daki Surp Marinos Manastırı'nın defineciler tarafından tahrip edilmesini Meclis'e taşıdı.

Garo Paylan, Van Gürpınar ilçesine bağlı Akboyu mahallesinde bulunan Surp Marinos Ermeni Manastırı’nın defineciler tarafından harap edildiğini belirterek, konuyla ilgili Meclis'e soru önergesi verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a cevaplaması istemesiyle verilen soru önergesinde Paylan, definecilik faaliyetleri ve idarenin ilgisizliği nedeniyle Van ve çevresindeki tarihi ve kültürel yapılar tahrip edildiğini belirtti.

"Surp Marinos Manastırı ve çevresinde define bulmak için kazı yapan kişi veya kişiler hakkında yasal işlem başlatılmış mıdır?"

Paylan, Ersoy'a şu soruları yöneltti:

*Surp Marinos Manastırı ve çevresinde define bulmak için kazı yapan kişi veya kişiler tespit edilip, haklarında yasal işlem başlatılmış mıdır?

*Surp Marinos Manastırı ve Van ili sınırları içinde bulunan Hristiyanlara ait tarihi yapılar neden bakanlığınızca korunmamaktadır?

*Surp Marinos Manastırının restore edilmesi için bir çalışmanız olacak mıdır?

*Van ilinde, Ermeniler tarfından yapılan manastır, kilise ve kültürel yapıların envanteri hazırlanmış mıdır?

*Ermenilere ait kültürel izlerin yok edilmesi bugüne kadar bir devlet politikası olarak sürdürüldü. Bu politikanın değiştiğini göstermeyi düşünüyor musunuz?