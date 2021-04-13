HDP’li Garo Paylan, İçişleri Bakanı Soylu’ya usulsüz atama iddialarını sordu: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin arpalığa çevrildiğinin farkında mısınız?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun kayyım olarak atandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan usulsüz atama iddialarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

"Diyarbakırlı vatandaşların duyduğu rahatsızlığa rağmen, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ndeki usulsüzlükler devam etmektedir. Bu kez de Diyarbakır’da çalışan bürokrat yakınlarına torpil yapıldığı ve sözleşmeli memur olarak belediyede işe alındıkları iddia edilmektedir. Sözleşmeli olarak işe alınanlar arasında; Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin’in kız kardeşi Ümmü Gülsüm Bilgin’in, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral’ın eşi Sevil Soysal Maral’ın, Diyarbakır Valiliği Basın Müdürü ve Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kızılkaya’nın eşi Nazlı Hilal Kızılkaya’nın da bulunduğu basına yansıyan iddialar arasındadır” diyen HDP’li Paylan, İçişleri Bakanı Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle verilen soru önergesinde, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin arpalığa çevrildiğinin farkında mısınız?" diye sordu.

Paylan’ın soru önergesi şöyle:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Münir Karaloğlu’nun atadığı daire başkanlarının neredeyse tamamının Diyarbakır dışındaki illerden getirildiği, bunları birkaç alanda görevlendirilmek suretiyle bürokratlara 30 bin TL’ye kadar maaşlar verildiği iddialarına yönelik haberler basına yansımıştır.

Ancak Diyarbakırlı vatandaşların duyduğu rahatsızlığa rağmen, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ndeki usulsüzlükler devam etmektedir. Bu kez de, Diyarbakır’da çalışan bürokrat yakınlarına torpil yapıldığı ve sözleşmeli memur olarak belediyede işe alındıkları iddia edilmektedir. Sözleşmeli olarak işe alınanlar arasında; Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin’in kız kardeşi Ümmü Gülsüm Bilgin’in, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral’ın eşi Sevil Soysal Maral’ın, Diyarbakır Valiliği Basın Müdürü ve Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kızılkaya’nın eşi Nazlı Hilal Kızılkaya’nın da bulunduğu basına yansıyan iddialar arasındadır.

Bu bağlamda,