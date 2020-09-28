HDP'li Paylan: Ermeni Patrikhanesi’nin olduğu sokakta böyle bir gösteri yapılmasına izin verilmesi provokasyondur

Ermenistan ve Azerbaycan arasında süren çatışmalar, Türkiye gündeminde de etkili bir yer aldı. İstanbul Kumpapı'da Ermeni Patrikhanesi'nin olduğu sokakta Azerbaycan bayrakları yapılan gösteri ise tepki çekti. HDP Milletvekili Garo Paylan "Ermeni Patrikhanesi’nin olduğu sokakta böyle bir gösteri yapılmasına izin verilmesi provokasyondur" dedi.

HDP'li vekil Paylan, Ermeni Patrikhanesinin sokağında yapılan Azerbaycan bayraklı gösterinin görüntülerini Twitter hesabından yayımlayarak şunları söyledi:

"Ermeni Patrikhanesi’nin olduğu sokakta böyle bir gösteri yapılmasına izin verilmesi provokasyondur. İktidarı, Patrikhanemiz ve kurumlarımızla ilgili gerekli tedbirleri almaya çağırıyorum. Nefret söylemlerinin sonu nefret suçlarıdır. Nefret siyasetine son verin!"