HDP'li Garo Paylan: Diyarbakır'da her iki kişiden biri işsiz

Ayşe Sayın

BBC Türkçe

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 'İş ve Aş Buluşmaları' adlı çalışmayı Diyarbakır'da başlattı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Şu anda işsizlik yüzde 25-30 gösteriyor ama bölgede işsizlik yüzde 50'nin üzerinde" derken, Diyarbakır'da her iki kişiden birinin işsiz olduğunu kaydetti.

HDP heyeti, 2021 yılında Türkiye'nin her bölgesinde halk buluşmaları ve kurum ziyaretleri gerçekleştirecek.

HDP Ekonomi Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan başkanlığındaki heyet, HDP Diyarbakır İl Binasında basın açıklaması yaptı.

"Sarayın ekonomisi tıkırında" diyen Paylan, iktidarın rakamlarla oynayarak ekonominin iyi gittiğini göstermeye çalıştığını söyledi:

"İktidar rakamlarla oynayarak, enflasyonun yüzde 14-15'te olduğuna inanmamızı istiyor. İktidar rakamlarla oynayarak işsizliğin yüzde 12'de olduğuna inanmamızı istiyor. Oysa memlekette enflasyon yüzde 30'un üzerinde, her şey ateş pahası. Vatandaşın temel ihtiyaçları yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60 zamlanmış durumda. İşsizlik şu anda geniş tanımlı olarak yüzde 30'un üzerine çıkmış durumda. Memlekette 10 milyon insanımız işsiz ve çalışanların büyük çoğunluğu açlık sınırında yaşıyor. Esnaf iflasın eşiğinde, çiftçiler tarlasını ekemiyor, KOBİ'ler borç batağında ama Saray'ın ekonomisi tıkırında."

"Yurttaşlar için bıçağın kemiğe dayandığını" söyleyen Paylan, "Şu anda işsizlik yüzde 25-30 gösteriyor ama bölgede işsizlik yüzde 50'nin üzerinde" diyerek Diyarbakır'da her iki kişiden birinin işsiz olduğunu kaydetti.

Paylan, pandemide ikinci dalgayı yaşayan Türkiye'de borç altında olan esnafın, işçinin, çalışanların yeniden yokluğa mahkum edilmeye çalışıldığını savundu.