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HDP'li Garo Paylan'dan 'Ermeni mezarlığı üzerine TOKİ inşaatı' tepkisi

"Anadolu Ermenilerinin kemikleri ve kültürel varlığı üzerine neden beton döküyorsunuz?"

13 Mart 2021 18:34

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Ankara'da İller Bankası'nın yıkımının ardından alanda yapılan inşaat çalışması sırasında insan kemikleri bulunduğunu, buna rağmen inşaatın durdurulmadığını belirtti. Paylan, Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, "Ermeni mezarlığı üzerine yapılan TOKİ inşaatı neden durdurulmamaktadır?" diye sordu.

Ermeni mezarlığıGaro PaylanHDPMurat KurumAnkaraİller Bankası
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