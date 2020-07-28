HDP'li Garo Paylan, bayramda da ücretli olacak köprüleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na sordu: Vatandaş 650 liralık gidiş-dönüş ücretini nasıl ödeyecek?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bayram tatili süresince, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan köprü ve otoyollardan geçişlerin ücretsiz olduğunu hatırlatarak, yap-işlet-devret modeliyle yapılan ve özel sektör tarafından işletilen köprülerden geçişlerin ücretli olmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu.

Paylan, "Yandaş şirketlerinizi ikna edemediniz mi, vatandaş 650 lirayı bulan gidiş-dönüş ücretini nasıl ödeyecek?" diye sordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yap-işlet-devret modeliyle yapılan ve özel sektör tarafından işletilen Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ve otoyolların bayramda da ücretli olmasını Meclis gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlamasıyla istemesiyle soru önergesi veren Paylan, şu soruları yöneltti?