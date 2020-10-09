HDP'li Garo Paylan: Azeri ve Ermeni halklarına bir yıkım daha yaşatacak savaşın durdurulması için TBMM sorumluluk almalıdır

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden çatışmaya ilişkin "Azeri ve Ermeni halklarına bir yıkım daha yaşatacak savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için TBMM sorumluluk almalıdır" çağrısında bulundu

HDP'li Garo Paylan, Türkiye'nin konu hakkında atabileceği adımları ve iktidarın politikasının bölgeye etkisinin araştırılması için Meclis Araştırması önergesi verdi. Karabağ sorununun 30 yılı aşkın süredir çözümsüz kalmasına rağmen, Meclis tarafından kapsamlı bir siyasi inceleme yapılmadığı belirten Paylan şunları söyledi:

"Sürdürülen hamasi siyaset ve nefret söylemleri toplumsal ve bölgesel barışı tehlikeye atmaktadır. Kazananı olmayacak bu savaş bir an önce durdurulmalıdır. Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ yönetimlerinin, kalıcı barışı sağlamak üzere müzakere masasında buluşmaları sağlanmalıdır."

Paylan, Karabağ sorunun etraflıca incelenmesi, ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'de yapılması gerekenlerin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Paylan, bu sorunun çözülmesi için kurulan AGİT Minsk Grubu üyesi olan Türkiye'nin atabileceği adımların belirlenmesi, iktidarın sürdürdüğü politikanın bölgesel ve iç barışa olan etkilerini araştırmak üzere, Meclis Araştırması açılmasını talep etti.