HDP'li eş başkan Rojda Nazlıer'e 9 yıl hapis cezası

Görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanmasının ardından tutuklanan Diyarbakır’ın Kocaköy İlçe Belediyesi Eş Başkanı Rojda Nazlıer hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla açılan davanın karar duruşması Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Nazlıer’in katılmadığı duruşmada, avukatları Resul Temur, Diyar Rükneddin Çetedir ve Baver Mızrak hazır bulundu. Duruşmaya, kapalı yargılama yapıldığı gerekçesiyle izleyici alınmadı.



Müvekkilinin ameliyat olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadığını ve bundan kaynaklı da mütalaaya karşı savunma yapmak istemediklerini belirten Baver Mızrak, dosyanın genişletilip araştırılmasını talep etti. Mahkeme, Mızrak’ın tüm taleplerini ret ederek, kapalı yargılamaya devam edilmesi kararı verdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; savcılık, bir önceki duruşmada açıkladığı mütalaasını tekrarlayarak Nazlıer’in 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla cezalandırılmasını istedi. Savunma yapan avukat Resul Temur, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, gizli tanık beyanlarının yasaya aykırı bir şekilde alındığını belirtti. Müvekkilinin fotoğrafının telefon üzerinden gizli tanığa gösterildiğini aktaran Temur, dosyada müvekkilinin cezalandırılmasına yeterli bir delil olmadığına vurgu yaparak, “Biz bunun suç soruşturmasını olmadığını düşünüyoruz ve sadece siyasi olarak intikam alma operasyonudur” diyerek, beraat talebinde bulundu.

Avukat Baver Mızrak ise müvekkilinin Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) seçime dair etkinliğinden dolayı 'örgüt üyeliği'den yargılandığına dikkat çekti. Tanık beyanlarının usule aykırı bir şekilde alındığını belirten Mızrak, bu nedenle tanık beyanlarının dikkate alınmaması gerektiğine işaret etti. Tanık beyanlarının dışında dosyada somut bir delilin olmadığını dile getiren Mızrak, beraat talebinde bulundu.

Avukat Diyar Rükneddin Çetedir ise müvekkilinin belediye eş başkan adayı tanıtım toplantısına katıldığını ve bunun da suç delili sayıldığını, ancak toplantıda herhangi bir suç unsurunun olmadığını söyledi. Müvekkilinin katıldığı cenaze törenlerinin de suçlama konusu yapıldığını belirten Çetedir, ancak bunun da suç teşkil etmediğini aktardı. Müvekkilinin katıldığı Newroz kutlamalarının da suç delili olarak gösterildiğini ifade eden Çetedir, yetkili mercilerden izin alınarak bu tür kutlamaların yapıldığını ve bu durumun da suç delili sayılamayacağını ifade etti. Dava dosyasındaki tüm delillerin yasaya aykırı bir şekilde oluşturulduğunu kaydeden Çetedir, müvekkili hakkında beraat talebinde bulundu.

Verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti, Nazlıer’e “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası verdi. Nazlıer için daha önce verilen adli kontrol uygulamasının devamına karar veren mahkeme heyeti, Nazlıer’in geçmişi ve “suça eğilimli bir kişi olması” iddiasıyla TCK’nin verilen cezada indirimi öngören 62’nci maddesini ise uygulamadı.