Cezaevinden ‘Koronavirüs’ nedeniyle ilk tahliye

İçişleri Bakanlığı tarafından geçen yıl görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan HDP yönetimindeki Mazıdağı Belediyesi Eş Başkanı Nalan Özaydın, gözaltına alındıktan sonra 26 Kasım’da çıkarıldığı mahkeme tarafından Savur Belediye Eş Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Eş Başkanı Mülkiye Esmez’le birlikte tutuklanmıştı.

Mersin’in Tarsus ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Nalan Özaydın, Koronavirüsü şüphesi nedeniyle Mardin’e sevk edilmişti. Özaydın, Mardin Devlet Hastanesi’nde çekilen tomografi sonucunda “yüksek şüphe” ile Koronavirüs tanısı konularak karantina altına alınmıştı.

Özaydın’ın avukatları Mardin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne tahliye başvurusu yaptı. Mahkeme, Covid-19 tanısı konulması ve cezaevine gönderilmesi durumunda büyük risk oluşturacağı gerekçesi ile Özaydın’ın tahliyesine karar verdi.

Mahkeme tahliye kararını, kontrol şartı ve konutu terk etmeme şartlarıyla verirken, Özaydın’ın karantina altında tutulduğu Mardin Devlet Hastanesi’nden alınarak evine götürülmesi bekleniyor.