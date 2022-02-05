HDP'li Oya Ersoy'un sözlerine partisinden tepki

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un AKP'ye yönelik, "Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz" sözlerine tepki gösterdi. Gergerlioğlu, "Oya Ersoy'un sözlerini yanlış buluyorum. Müslümanlar için incitici sözlerdir" ifadesini kullanırken, Kaya da, "Hiç kimse şahsi düşüncelerini inançlar kaynağı ve mozaiği olan kadınlar ve topluluklar üzerinden yapamaz" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Meclis'te Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada iktidara yönelik "Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik ve ne 500 yıl ne de 1500 yıl öncesine gitmeye niyetimiz yok. Götüremezsiniz" ifadelerini kullandı. Ersoy'a iktidar kanadından sert tepkiler gelirken, partisinin içinden de tepkiler yükseldi.

"Sözleri, HDP tabanını da incitti"

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada Oya Ersoy'un sözlerinin HDP'nin tabanını da incittiğini belirterek, "İlericilik ve gericilik ithamlarıyla Saray rejimini gericilik üzerinden vurmaya çalışma çabaları hem beyhudedir hem de sapla samanı karıştırmaktır" dedi.

Hüda Kaya, "Coğrafyamızın tarihinde inançlara AKP kadar düşmanlık etmiş, yozlaştırmış, milyonlarca insanı inançlardan uzaklaştırmış ve inanç değerlerini istismar etmiş başka bir iktidar yoktur. Diğer yandan yüz elli yıl geriye gitmekle 'ilerici' olunuyorsa pekala bin beş yüz yıl geriden de ilham alınarak daha 'ilerici' olunabilir. Hiç kimse şahsi düşüncelerini inançlar kaynağı ve mozaiği olan kadınlar ve topluluklar üzerinden yapamaz. Kaldı ki ‘gericilik’ salt din ile ilişkili değildir İdeolojik gericilik, mezhepsel gericilik vd. de toplumların bir gerçekliğidir" ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu: Ersoy'un sözlerini yanlış buluyorum

HDP'li Gergerlioğlu, ise Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Oya Ersoy'un sözlerini yanlış buluyorum. Müslümanlar için incitici sözlerdir. Dini inançta ve ifadede herkes özgürdür ama gericilik tanımlaması rahatsız edicidir. Birliktelik, aynîlik değildir. Herkesin görüşüne, inancına saygı duyarım ama yanlışı eleştiririm.

HDP, farklılıkların bir arada olduğu bir partidir. Bu yaşadıklarımız, farklılıklarımızı ve hassasiyetlerimizi daha çok birbirimizle konuşmamız gerektiğini gösterir. Birlikte toplumsal barışı sağlamak zor ama imkansız değil."