HDP'li Ersoy: Kemerköy Termik Santrali’nin yangından etkilenmesi ile asbest tehlikesi ortaya çıktı mı?

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy; Milas Kemerköy Termik Santrali’ne yangınının ulaşmasının ardından asbest tehlikesinin ortaya çıkabileceği iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

"2010 yılından önce kurulan santrallerde asbest mevcut olabilir"

Ersoy; Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari’nin, Türkiye’de 31 Aralık 2010 tarihinde asbestin yasaklandığı bu yüzden söz konusu tarihten önceki termik santrallerde asbest mevcut olabileceğine ilişkin açıklamalarına önerge metninde yer verdi.

"Bölgede derhal önlem alınmalı"

Ersoy; asbest uzmanının termik santralin patlamasıyla beraber asbest liflerinin rüzgarın da etkisiyle beraber kilometrelerce yayılabileceğini ifade ettiğini dile getirdi. Yine Ersoy; bölgede bulunanların korunmak için alandan uzaklaşması gerektiği ya da bölgede kalmak zorunda olan kişilerin FFP3 ya da P3 maske takmaları gerektiğinin uzmanlar tarafından belirtildiğini hatırlattı.

Toplum sağlığı için şeffaf bilgi

Yangından etkilenen termik santralde asbest kullanılıp kullanılmadığı ve yangın ile asbestin havada yayılıp yayılmayacağına ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapılmadığını belirten Ersoy; toplum sağlığının korunması için şeffaf bilgilendirmenin yapılması ve önlemlerin derhal alınması gerektiğini dile getirdi.

Ersoy; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a şu soruları yöneltti: