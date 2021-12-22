HDP’li Ersoy: Hastalar piyasada olmayan ilaçlar için eczanelere isim yazdırıyor, sıraya giriyor

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, bazı ilaçların piyasada bulunamaması üzerine yaşanan hasta mağduriyetini TBMM gündemine taşıdı. Ersoy, “Halk, ekmek, süt kuyruğundan sonra eczanelerde ilaç kuyruğuna girmiştir. Aylar öncesinden eczanelere isim yazdırarak, stoklara düşünce ilaç almaya çalışan hastalar var” değerlendirmesini yaptı.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, piyasada ilaçların bulunamamasının halk sağlığını yakından ilgilendiren önemli sorunlardan biri olduğunu belirtti. Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “İlaçların stoklarda olmamasının sorumluluğu eczacılara atılmış halk ile eczacılar arasında ciddi sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Hasta bugün, düzenli olarak kullandığı ilacın muadilini dahi bulamamaktadır” açıklamasını yaptı.

En basit burun damlalarının, spreylerinin dahi stoklarda bulunmadığını belirten Ersoy, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hiçbir ilaç piyasada bulunamamakta"

“Bugün şeker ilaçları, hipertansiyon ilaçları, çocuk öksürük şurupları, soğuk algınlığı ilaçları, anti-biyotikler dahil hiçbir ilaç piyasada bulunamamakta. Özellikle kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar olmak üzere kadın doğum tedavisinde kullanılan ilaçların hastalar tarafından alınamaz olması hastalığın ilerlemesine neden olmakta ve hastaları ciddi sağlık sorunları ile baş başa bırakılmaktadır. Ayrıca, bu sene okulların açılması, kapalı ve havasız ortamlarda kalabalıklaşmanın etkisiyle sadece Covid-19 değil, grip ve diğer solunum yolu hastalıkları da etkili olmaya başlamıştır. Buna rağmen özellikle çocuk ateş düşürücü, grip ve ağrı kesici gibi ilaçların tedarikinde yaşanan sıkıntı çocukların sağlığını da tehdit etmektedir. Bunun yanı sıra birçok kanser ilacının temininde de ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.”

"Kadınların menopoz ve hormon tedavisinde kullandığı hiçbir ilaç piyasada yok"

Ersoy, önergesinde; kadınlara menopoz ve hormon tedavisi amacı ile verilen CYCLO-PROGYNOVA adlı ilacın 4-5 aydır piyasada bulunamaması üzerine muadili olarak verilen TRISEQUENS ve ACTİVELLE ilaçlarının da piyasada bulunmadığını aktardı.

Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti:

"Çözüm noktasında acil bir planınız var mı?"

“Sağlık Bakanlığı olarak, piyasada bulunamayan ilaçların tedarik edilmesi için bir girişimde bulundunuz mu? Sağlık Bakanlığı olarak, yaşanan kur istikrarsızlığının sonucunda, hastaların ilaçlara erişiminde yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında acil bir planınız var mıdır? Hastalar tarafından sürekli kullanılma zorunluğu olan kaç ilaç piyasa da bulunamamaktadır? Bu ilaçlar, acil tedavisi gereken veya tedavileri süren hastalar için büyük bir sağlık riskini doğurmayacak mıdır? Kadın doğum ilaçları, insülin, bazı kan sulandırıcılarda yaşanan sıkıntı, hastaların tedavisini olumsuz etkilemeyecek midir? Hastalar bu ilaçları kullanmadıklarında sağlıkları tehlikeye girmeyecek midir?” (ANKA)