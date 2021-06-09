HDP'li Ersoy'dan Bakan Koca'ya: Muğla'da vali yardımcısının çağrı merkezi ziyaretinde sahte aramalarla 112 hattı meşgul edildi mi?

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlaması istemi ile vermiş olduğu soru önergesinde; 28 Mayıs 2021 tarihinde, Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman’ın, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni (AÇM) ziyarete gittiği sırada 88 sahte çağrı yaptırmış mıdır? diye sordu.

"Bürokratlar kendi çıkarları için, halkın “acil sağlık hakkına” ulaşacağı, Acil Çağrı Merkezlerinde dahi şov yapıyor!"

Ersoy, “Ülkemizde maalesef ki bürokratlar kendi çıkarları için halkın sağlık hakkını bile gasp etmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezleri halkın en acil durumlarda arayıp, ambulans, doktor ve diğer sağlık hizmetlerine ulaşmak içindir. Ancak görüyoruz ki Vali Yardımcısı tarafından bu amaç hiçe sayılmıştır” dedi.

Ersoy, “112 Acil Çağrı Merkezlerine sahte aramalar yapılması durumunda, yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatan Sağlık Bakanlığı, Muğla AÇM Müdürü Kamil Karakaya hakkında da yasal işlem başlatmış mıdır?” ifadesini kullandı.

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Sağlık Bakanlığına şu soruları yöneltti:

"Bu bağlamda;

1.Hayati önem taşıyan 112 Acil Çağrı Hattı, Bürokratların kendi çıkarları için kullanılabilir mi?

2.Sağlık Bakanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezine 88 sahte arama yapılması talimatını veren, AÇM Müdürü Kamil Karakaya hakkında herhangi bir yasal işlem başlatmış mıdır?

3.Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman’ın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyareti esnasında “sahte aramalar” yapmasına göz yumması, ihtiyacı olan kişilerin o anda sağlık hizmetine erişimini engellememiş midir?"