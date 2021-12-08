HDP'li Ersoy Bakan Özer'e sordu: Eğitimdeki tek sorun 4-6 yaş arası çocukların dini eğitim eksikliği mi?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, 20’nci Milli Eğitim Şurası'nda alınan 128 tavsiye kararından biri olan “okul öncesi eğitimdeki çocuklara din eğitimi verilmesi” kararını Meclis gündemine taşıyarak, "Şûra'da öncelikli olarak eğitim sorunları olarak tespit edilen, 4-6 yaş arası çocukların dini eğitim eksikliği midir?" sorusunu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e yöneltti.

Ersoy, '4-6 yaş grubu çocukların eğitimine din eğitimi eklenmesinin kabul edildiğini ancak 5 yaş okullaşma oranının yüzde 100’e ulaşması için okul öncesi eğitimin zorunlu ve ücretsiz olması önerisinin' kabul edilmediğini hatırlattı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın dine dayalı bir sistemi dayattığını söyledi.

Bianet'in haberine göre dinde bahsedilen temaların 4-6 yaş arasındaki çocukların anlayabilecekleri düşünmediğini söyleyen Ersoy, çocukların sadece dinin cezalandırıcı ve zarar veren yönünü öğretileceğini belirti.

“Cemaatler eğitim sisteminde karar alacak”

Ersoy; ayrıca “Eğitim Sisteminin Kalitesinin İzlenmesi" başlığı altında tartışılan maddeye, dini vakıf ve derneklerin eğitim alanında önünü açan düzenlemeler eklendiğini ifade etti:

“Buna göre dezavantajlı çocuklarının eğitiminin katılımının sağlanması için kamu kurumlarının yanı sıra ‘ilgili’ kuruluş ve STK'ler ile de iş birliği yapılması öngörülüyor. Milli Eğitim Şurası'nda henüz somut düşünsel aşamada olmayan çocuklara verilecek dini eğitimin yanı sıra, dini tarikat ve cemaatlerin de eğitim sisteminde yer almasını sağlayacak kararların alınması nitelikli, bilimsel, laik eğitimin karşındadır.”

Ersoy'un Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e yönelttiği sorular şöyle:

"Uzmanlar, 4-6 yaş grubu çocukların eğitimine din eğitiminin dahil edilmesinin çocuğun üstün yararının gözetilmediği görüşünde"

-Milli Eğitim Şurası'nda alınan “Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalıdır” tavsiye kararında ayrım neye göre yapılacak? Bu ayrım dini eğitim veren kişiler mi yapacak?

-Şûra'da öncelikli olarak eğitim sorunları olarak tespit edilen, 4-6 yaş arası çocukların dini eğitim eksikliği midir? Pandemi nedeni ile kalabalık sınıflarda eğitim gören çocukların eğitim hakkı, şura toplantısında neden ele alınmamıştır?

-Milli Eğitim Şûrası'nda, inşaatı bitmiş olup eğitime açılmayan okulların sorunu ele alınmış mıdır?

-Millî Eğitim Bakanlığı olarak, okullarda dini eğitim verilmesi bilimsel ve laik eğitime aykırı olduğundan, bu karardan derhal vazgeçilmesi için bir talimat verecek misiniz?

-“Dini eğitim çocuğun gelişim düzeyi ele alınarak verilecektir” kararı pedagojik bir süreç dahilinde mi saptanmıştır? Bu kararlar alınırken çocuk psikologlarından görüş alınmış mıdır?

-Milli Eğitim Şûrası'nda alınan, 128 tavsiye kararında eğitim bileşenlerinin fikri neden alınmamıştır? Neden katılımı sağlanmamıştır?

-Uzmanlar, 4-6 yaş grubu çocukların eğitimine din eğitiminin dahil edilmesinin çocuğun üstün yararının gözetilmediği görüşündedir. Bu kararın alınmasında ısrarcı olunmasının nedeni nedir?

-Eğitim Sisteminin Kalitesinin İzlenmesi, başlığı altında dezavantajlı çocuklarının eğitiminin katılımının sağlanması için kamu kurumlarının yanı sıra "ilgili" kuruluş ve STK'ler ile de iş birliği yapılması kararında, “ilgili” kuruluş ve STK’lar hangi kurum ve kuruluşlardır? Dezavantajlı çocuklar ibaresinin açılımı nedir? Ne kast edilmektedir?

-Milli Eğitim Şûrası'nda, 5 yaş okullaşma oranının yüzde 100’e ulaşması için okul öncesi eğitimin zorunlu ve ücretsiz olması önerisi kabul edilmemiştir. Bakanlığın, bu karar karşısında nasıl bir tutumu olacaktır?