HDP'li Doğubayazıt Belediyesi Eş Başkanı Acar, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi

HDP, Doğubayazıt Belediyesi Eş Başkanı Yıldız Acar’ın kesin ihraç talebiyle Parti Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.

HDP'den yapılan açıklamada Acar hakkında Doğubayazıt halkından, iş insanlarından, kent esnafından ve partililerden gelen yoğun eleştiri ve şikâyetler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

İnceleme sonucunda, Yıldız Acar’ın partinin yerel yönetimlerde esas aldığı toplumcu, şeffaf, demokratik katılımcı belediyecilik anlayışıyla uyuşmayan, ilke ve esaslarımıza açıkça ters düşen tutum, pratik ve politikalar yürüttüğüne karar verildiği belirtilerek, "Halkımızın binbir emek ve bedel ile kazandığı yerel yönetim anlayışımıza layık bir duruş sahibi olmadığına dair Doğubayazıt halkımızdan gelen eleştiri ve şikayetlerin haklı ve yerinde olduğu sonucuna varılmıştır" dendi. Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Gelinen aşamada, ortaya çıkan tablo nedeniyle Doğubayazıt Belediye Eşbaşkanı Yıldız Acar’ın Demokratik Yerel Yönetimler Kurulumuz ile bugün itibariyle siyasi ve örgütsel herhangi bir bağı kalmamıştır.

Kurulumuz ayrıca Yıldız Acar’ın partimizin yerel yönetim politikasına verdiği zarar, Bazid halkının çelikten iradesini layıkıyla temsil etmek yerine kişisel ve kimi grupsal öncellikleri esas almış olması nedeniyle parti üyeliğinden kesin ihraç talebi ile Parti Merkez Disiplin Kurulu’na sevk ettiğimizi de değerli halkımız ve tüm kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Doğubayazıt Belediye Meclis Grubumuz, parti ilkelerimiz ve toplumcu belediyecilik anlayışımız çerçevesinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."