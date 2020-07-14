Diyadin Belediyesi'ne de kayyım atandı; HDP'nin elinde 10 belediye kaldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde dün sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın yerine, ilçe kaymakamı Hasan Doğan'ın görevlendirildiği bildirildi.

HDP Diyadin Belediyesi Eş Başkanı Betül Yaşar’ın gözaltına alınmasının ardından belediye binası polis ablukasına alındı. Abluka ile birlikte binaya giren polisler yaklaşık 5 saat boyunca içeride arama yaptı. Aramanın sona ermesi ardından Diyadin Belediyesi’ne Diyadin Kaymakamı Hasan Doğan’ın kayyım olarak atandığı öğrenildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yaşar'ın, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın, 2019/2291 sayılı soruşturma dosyası ve bu dosya kapsamında gözaltına alınması göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 13 Temmuz 2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine aynı kanunun 46'ncı maddesi kapsamında Hasan Doğan Diyadin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

47 belediyeye kayyım atandı

HDP 31 Mart yerel seçimlerinde 65 belediye kazandı. YSK, KHK'ları gerekçe göstererek 6 belediyede mazbata vermedi. Kalan 59 belediyeden de 47'sine kayyım atandı. 2 belediyede ise başkanlar partiden ihraç edildi. Böylece HDP'nin kayyım atanmayan 10 belediyesi kaldı.