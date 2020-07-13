HDP'li Diyadin Belediyesi Eş Başkanı Betül Yaşar gözaltına alındı

HDP'li Diyadin Belediyesi Eş Başkanı Betül Yaşar, evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı. Ayrıca belediye binası da polis ablukası altına alınarak içeride arama başlatıldı.

Polis tarafından evine baskın düzenlenen HDP’li Diyadin Belediyesi Eşbaşkanı Betül Yaşar gözaltına alındı. Belediye binasını abluka altına alan polis, kapıyı kırarak içeri girdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; Ağrı’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Diyadin Belediyesi Eşbaşkanı Betül Yaşar’ın evine polislerce baskın düzenlendi. Evinde uzun süre arama yapılan Yaşar, gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

3 kişi gözaltına alındı

Ayrıca kente Mesut Arslan ve Mustafa Alparslan’ın da evine baskın düzenlenerek gözaltına alındığı aktarıldı. Açılan soruşturma kapsamında Düzce'de yapılan ev baskınında Zeynel Abidin Bozkurt da gözaltına alındı.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç’un verdiği bilgilere göre, belediye kapısını kırarak içeri giren polisler, içeride arama yapıyor. Ayrıca belediye binasının ablukaya alındığı ve kimsenin içeri alınmadığı belirtildi.