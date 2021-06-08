HDP'li Çepni: Müsilajdan kurtulmak için Marmara Denizi çevresindeki tesislerin çalışması durdurulmalı

HDP İzmir Milletvekili ve Meclis Çevre Komisyonu Üyesi Murat Çepni, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaja ilişkin olarak, deniz çevresindeki tesislerin faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini söyledi.

Çepni, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj, küresel ısınma ve kuraklığın, şirketlerin üretim faaliyetleri sonucu oluştuğunu söyledi.

Akıntı özelliği zayıf olan Marmara Denizi'nin, bir kanalizasyon çöplüğüne dönüştüğünü anlatan Çepni, sanayileşme ve fabrika atıklarının buraya boşaltılmasıyla Marmara Denizi'nin ölü bir deniz olduğunu vurguladı.

"Tesisler derhal durdurulmalı"

"Müsilajdan kurtulmak için Marmara Denizi çevresindeki tesislerin çalışması derhal durdurulmalı. Bu yapılmadığı takdirde bugün veya yarın Marmara'yı müsilajdan kurtarmak mümkün değildir" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, "Kanal İstanbul'un müsilaj sorununu bitireceğini" söylediğini aktaran Çepni, "Bütün bilim insanları, ekoloji örgütleri, müsilajı, Kanal İstanbul'u tekrar tartışmaya açması ve bu projeden vazgeçilmesi gerektiğini söylerken, Karaismailoğlu bunu fırsata çevirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.