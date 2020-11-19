HDP'li Çepni'den Enerji Piyasası Kanunu'na tepki: Bu yasa Alamos Gold-Uyar Holding yasasıdır

HDP İzmir Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Murat Çepni, Meclis'te görüşülen Enerji Piyasası Kanunu'na ilişkin Genel Kurul'da konuşma yaptı. Çepni, Yasa teklifi şöyle gerekçelendiriliyor: Özel sektörün yatırımlarının daha sağlıklı ve hızlı şekilde gerçekleştirilmeleri… Evet, bütün yasa teklifinin mantığı, ruhu bu cümlede çok açık ortaya konmuş. Şirketler istemiş, AKP de bunu hemen emir telakki ederek yasalaştırma gayreti içerisinde" dedi.

Türkiye'nin enerji yatırımı çöplüğüne döndüğünü ifade eden Çepni, "Ülkenin dört bir tarafını köstebek yuvasına çeviren, inşaat alanına çeviren, delik deşik eden bu projelere ülkenin bilim insanları, ekoloji örgütleri ve halk çok ciddi itirazlar gerçekleştiriyor. Peki, iktidar bütün bu tartışmalar sırasında ne yapıyor? Yeni olanaklar, yeni fırsatlar veriyor ve bütün bu itirazları yok sayarak bunları yapıyor. Ek olarak ne yapıyor? Bütün itiraz edenlere polisiyle, jandarmasıyla, kolluk güçleriyle; buralara, bu insanlara saldırmakla meşgul. Karadeniz'de, Ege'de, Kaz Dağları'nda, Bursa'da, Ünye'de ve en son maden işçilerine dönük saldırılar bunun bir ifadesi" diye konuştu.

Enerji politikasının doğaya ve halka rağmen inşa edilemeyeceğini vurgulayan Çepni, "Bakın, hukuk bu rant politikasının, bu talan politikasının doğrudan bir parçasıdır. Cerattepe de, Hasankeyf'te… Bakın, Hasankeyf 12 bin yılık insanlık mirası yine bu enerji politikalarının kurbanı olmuştur. Kaz Dağları yine hem Türkiye'nin hem dünyanın akciğerleri işte Alamos Gold'a buralar heba edilmiştir. Yine memleketim olan İkizdere. İkizdere dünyada 200 tane vadinin içerisinde çok özel bir yere sahip, koruma alanı aynı zamanda, statüsü var birinci derecede sit alanı olarak açıklanmış durumda. Burası yine bir maden projeleriyle karşı karşıya; işte Salihli'de, Ünye'de yine buna benzer maden projeleri var. Yeşil Yol Projesi yine Karadeniz'in bir yıkım projesi" ifadelerini kullandı.

"Bu yasanın tümüyle geri çekilmesini talep ediyoruz"

" Alamos Gold şirketinin, Uyar Holdingin talebidir bu yasalar" diyen Çepni, şunları söyledi:

"Yani bir yıl boyunca yasa dışı olarak orayı işgal eden Alamos Gold firmasını oradan çıkaramayan devlet başka bir çare olarak ona başka yeni ruhsatlar alabilmenin, yeni inşaatlar başlatabilmesinin olanaklarını sunuyor. Bu yasa Alamos Gold-Uyar Holding yasasıdır. Bu yasada halk lehine, doğa lehine tek bir madde dahi yoktur. AKP on sekiz yıllık iktidarında en telafisi mümkün olmayan tahribatları yaratmıştır ve en büyük rant alanı da doğanın ve insan emeğinin talanı biçiminde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, biz Halkların Demokratik Partisi olarak bu torba yasanın tümüyle geri çekilmesini talep ediyoruz ve bu konuda mücadele yürüten ekoloji örgütleri ve bilim insanlarıyla yan yana, hep birlikte bu çağrıyı buradan yineliyoruz ve bu konuda da hep birlikte mücadele edeceğimizi buradan bir kez daha yineliyoruz."