HDP'li Buldan ve Sancar'dan Saadet Partisi'ne ziyaret: Muhalefet partileri ortak bir önergeyle seçim talebinde bulunmalı

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Saadet Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Üç lider ziyaretin ardından ortak açıklama yaptı.

Açıklamada konuşan Pervin Buldan Türkiye'nin büyük bir ekonomik kriz yaşadığını belirterek, "Bugün Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı var" diye konuştu. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na bir teklif sunduklarını kaydeden Buldan, "TBMM'de muhalefet partilerinin ortak bir önergeyle seçim talebinde bulunmasının faydalı olacağına inanıyoruz" dedi.

İyi Parti ile görüşme talebinde bulunmadıklarını vurgulayan Buldan, diğer siyasi partilerle görüşmelerinin devam edeceğini belirtti.

"Kriz siyasidir; o nedenle halkın hakemliğine başvurulmalı"

Açıklamada söz alan Sancar da çözüm arayışında olduklarını söyledi. Sancar, "Öncelikle bu krizin bir siyasi bir kriz olduğunu o nedenle siyasi çözümün en önemli adımının halkın hakemliğine başvurmak olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Karamollaoğlu da fikirlerini paylaştıklarını dile getirerek, demokrasinin temelinin farklı fikirlerin bir araya gelerek görüşmesi olduğunu kaydetti.

Karamollaoğlu, "Soru almayacağız" diyerek konuşmasını sonlandırdı.