HDP'li Beştaş: Türkiye, Mahmur Mülteci Kampı'nı bombalamış, hayvan otlatan 3 kadın yaşamını yitirmiş

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Türkiye'ye ait SİHA'lar Federe Kürdistan Bölgesi'nde bulunan Mahmur Mülteci Kampı'nı bombalamış, hayvan otlatan 3 kadın yaşamını yitirmiş" dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye'nin Irak Kürdistan Bölgesi'nde bulunan Mahmur Mülteci Kampı'nı bombaladığını belirterek, "Kampın çevresinde koyun otlatan sivil yurttaşların bombalandığı yönünde çok sayıda haber var. Son bilgiye göre hayvan otlatan 3 kadın yaşamını yitirmiş" diye konuştu.

Dünyanın Koronavirüs salgını ile uğraştığını belirten Beştaş, "Mahmur Mülteci Kampı'nın bu şekilde bombalanmasını kınadığımızı belirtmek istiyorum, ölenlere rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

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