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Politika

HDP'li Beştaş'tan Erdoğan'ın açıklamasına tepki: Kürt sorunu AKP ile çözülemez

''Erdoğan ne yaparsa yapsın Kürt seçmenden oy alamayacaktır"

24 Eylül 2021 16:04

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kürt sorunu çözülmüştür" sözlerine, "Kürt sorunu AKP'yle çözülemez" ifadeleriyle cevap verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarını "Sorunu hiçleştirme" olarak yorumlayan Bektaş, "Erdoğan ne yaparsa yapsın Kürt seçmenden oy alamayacaktır" dedi.

HalkTV'ye konuşan Beştaş, Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın AKP politikaları nedeniyle tutuklu olduğuna dikkat çekti. Kürt halkının hala Cumhur İttifakı'nın yaşattığı acıları çektiğinin altını çizen Beştaş ayrıca "Bu sorunun çözüldüğünden Kürt halkının haberi yok" dedi.

"Erdoğan, ne yaparsa yapsın Kürt seçmenden oy alamayacak"

"Kürtleri cezaevine atmakla, katletmekle, failleri cezasız bırakmakla Kürt sorununu çözdüklerini savunuyorsak, çözüm konusunda zirvedeyiz" diyen Beştaş, "Artık yönetemediklerini sağır sultan bile duyuyor. Her konuşmada iktidarın çözüldüğünü bir kez daha görüyoruz" diye konuştu.

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