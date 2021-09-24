HDP'li Beştaş'tan Erdoğan'ın açıklamasına tepki: Kürt sorunu AKP ile çözülemez

HalkTV'ye konuşan Beştaş, Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın AKP politikaları nedeniyle tutuklu olduğuna dikkat çekti. Kürt halkının hala Cumhur İttifakı'nın yaşattığı acıları çektiğinin altını çizen Beştaş ayrıca "Bu sorunun çözüldüğünden Kürt halkının haberi yok" dedi.

"Kürtleri cezaevine atmakla, katletmekle, failleri cezasız bırakmakla Kürt sorununu çözdüklerini savunuyorsak, çözüm konusunda zirvedeyiz" diyen Beştaş, "Artık yönetemediklerini sağır sultan bile duyuyor. Her konuşmada iktidarın çözüldüğünü bir kez daha görüyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının çok uzun değerlendirmelere konu olabileceğini belirten Beştaş, "Kürtlerin, bu ülkede eşit yurttaş olarak demokratik bir yaşam talebi var. Açıklama sonrası birçok Kürt vatandaşla görüştüm, hepsi Erdoğan’ın açıklamasına tepkili" dedi.

Erdoğan'ın söylemlerinin siyasi bir amaç uğruna olduğunu düşündüğünü söyleyen Beştaş, "Erdoğan, ne yaparsa yapsın Kürt seçmenden oy alamayacak. Onun siyasi hesaplarının acısı Kürtler yaşadı, yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Kürt sorunu AKP'yle çözülemez'

İsmail Saymaz'ın bugün "Cumhur'un Kürt sorunu" başlıklı yazısındaki detaylar hakkında da konuşan Beştaş, "Cumhur İttifakı’ndaki partiler bütünleşmiştir. AKP, MHP’lileşmiş, MHP AKP’lileşmiştir. Aralarında bir ayrım kalmadı. Eğer gerçekten böyle düşünen AKP’liler varsa, lütfen bir an evvel o partiyi terk etsinler. Bu onlar için bir öneri, bizim ya da benim için değil. Kürt sorunun çözümüne dair bir düşünceleri varsa o gemiden atlasınlar" dedi.

Kürt sorununun AKP’yle çözülemeyeceğini düşünen Beştaş, “Çözüm Süreci ve Kobane Kumpas Davası’nı ‘Kapatma Davası’na dahil eden bir iktidar aklından şüphe ediyorum. Çünkü kendisi de sürecin kahramanlarındandı” dedi.

"Kürt sorununun muhatabı Meclistir"

HDP’nin demokratik bir parti olduğunu söyleyen Beştaş, Kürt sorununun Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında geldiğini belirtti. Beştaş, “Kürt sorunu çözülmeden Türkiye demokratikleşemez” dedi. Kürt sorunun muhatabının Meclis olduğunu belirten Beştaş, parlamentoda bulunan, bulunmayan tüm partilerle tartışılması gerektiğine dikkat çekti. Beştaş, Sezai Temelli'nin açıklamalarına dair ise “Sezai Temelli partili bir arkadaşımız ama açıklamaları kendi fikri. Kendisi partide yönetici değil. Zaten kendisi de bunu belirtti” diye konuştu.

"Parti içerisinde farklı fikirler olabilir"

HDP üyesi Ayhan Bilgen, Erol Katarcıoğlu ve Sezai Temelli'nin son dönemlerdeki farklı çıkışlarının parti içinde nasıl tartışıldığı sorusuna ise Beştaş, HDP'nin 'sözde' değil 'özde' demokratik bir parti olduğunu belirterek "Parti içerisinde farklı fikirler olabilir. Ama bu kararlar yetkili bir kurul ya da kongrede verilir. Bu arkadaşlar çok değer verdiğimiz arkadaşlar, sözleri ve açıklamaları kendilerini bağlar" dedi.

"Şu anlık bir ittifaka girme düşüncemiz yok"

HDP'nin önümüzdeki günlerde ittifak tartışmalarına dahil olup olmayacağına dair de konuşan Beştaş, "Bizim ittifaka girme tartışmamız ya da düşüncemiz yok. Biz neticede yüzde 10’un üzerinde oy alan, parlamento içinde de yüksek bir denge yakalayacağımıza inanan bir yerden konuşuyoruz. Bu dönemin en demokratik yolunu temsil ediyoruz. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre halkla beraber karar verilir. Ama şu anlık bir ittifaka girme düşüncemiz yok. Önümüzdeki günlerde HDP’nin yol haritasını açıklayacağız" diye konuştu.