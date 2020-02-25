HDP'li belediyelerin Başkale'ye gönderdiği deprem yardımına engel

HDP'li belediyelerin 9 kişinin yaşamını yitirdiği Van'ın Başkale ilçesine bağlı 4 mahallesine ulaştırmak istediği yardım kamyonları jandarma ve polis tarafından durduruldu.

İran’ın Koy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde büyük zarar gören Başkale ilçesine bağlı 4 mahalleye ulaştırılmak istenen yardımlar jandarma ve polis tarafından durduruldu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Hakların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Bölgeler Partisi'nden (DBP) yöneticilerin bulunduğu heyet, Albayrak Jandarma Karakolu’nun bulunduğu noktada durduruldu. Jandarma ve polis, kuru gıda, çocuk bezi ve branda yüklü 4 kamyonun geçişine izin vermiyor. 150 kişilik heyetin, kamyonların durdurulması üzerine bekleyişi sürüyor.

Jandarma ve polis yardımın AFAD eliyle dağıtıldığını, mevcut malzemenin koordinasyona teslim edilmeden mahallelere girişine izin verilmeyeceğini belirtirken, heyet ise malzemeyi mahalleye ulaştırmakta ısrarcı.