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Politika

HDP'li başkandan 'Türk bayrağı' eleştirisi

24 Şubat 2020 14:39

Kars Belediye Eş Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen, Hatay'da gerçekleştirilen polis operasyonuna "Şimdi bu bayrak sevgisi mi!" sözleriyle tepki gösterdi.

Hatay'da polisin düzenlediği operasyonda 32 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirilmiş ve olayla ilgili iki kişi gözaltına alınmıştı.

T24'ün Twitter sayfasından paylaştığı haberi alıntılayan Ayhan Bilgen, Hatay polisinin uyuşturucu haplardan ay-yıldız yapmasına, "Şimdi bu bayrak sevgisi mi!" ifadeleriyle eleştirdi.

HDP'li Bilgen'in paylaşımına çok sayıda yanıt verildi.

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