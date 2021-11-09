HDP'li Başaran: Hasankeyf’te dozerle yıkımın sorumlusu kimdir?

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ilısu Barajı suları altında kalan Hasankeyf’e ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına soru önergesi verdi.

8 soruluk önergede tarih ve arkeoloji açısından büyük değere sahip Hasankeyf Höyüğü’nün 2019 yılının temmuz ayında su tutmaya başlayan Ilısu Barajı’nın sular altında kaldığını, Kasım 2019’da ise iş makineleri olan çarşı, dozer ve kepçelerle kentte yıkıma başlandığı hatırlatıldı.

Evrensel'in haberine göre, 1981 yılında sit alanı ilan edilen Hasankeyf’te çivi dahi çakılmaması gerektiğini hatırlatan Başaran, “Ağır iş makineleri ve dozerlerle yıkım gerçekleştirilmiştir. Aceleyle gerçekleştirilen kazı çalışmalarında ise tarihe ışık tutabilecek arkeolojik kazılarda ağır iş makineleri kullanılmıştır. Tarihi kentteki tahliye alelacele yapılırken çok sayıdaki tarihi yapı su altında kalmıştır” dedi.

Bu yıl kuraklık sebebiyle tekrar gün yüzüne çıkan tarihi yapıların ağır iş makineleriyle yıkılmaya başlandığını ifade eden Başaran, yıkım sırasında tarihi cami ve kale için hiçbir önlem alınmadığına dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın şu soruları yanıtlamasını istedi:

"Yıkım sırasında zarar gören tarihi eserlerin değeri nasıl ve neyle tazmin edilecektir?"

-12.000 yıldan daha uzun bir tarihi olduğu tahmin edilen Hasankeyf’in dozer ve kepçelerle yıkılmasının sorumluları kimlerdir?

-1981 yılında sit alanı ilan edilen Hasankeyf’te çivi dahi çakılmaması gerekirken, ağır iş makineleri ve dozerlerle yıkım gerçekleştirilmesine izin veren sorumlular hakkında yaptırım uygulanacak mıdır?

-Tarihe ışık tutabilecek arkeolojik kazılarda ağır iş makineleri kullanılması kimlerin kararıdır?

-Suların çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi yerler kimin talimatı sonucu kepçelerle yıkılmaktadır?

-650 yıllık Koç Camii ve 1273 yılında kaya kütlesi yontularak oluşturulan Kasır Rabi’ye zarar verilirse yerine tarih olarak ne koyacaksınız?

-Yıkım sırasında zarar gören tarihi eserlerin değeri nasıl ve neyle tazmin edilecektir?

-Bütün bu yıkımın amacı nedir? Yapılanlar tarihe ve sanata düşmanlık değil midir?

-12.000 yıllık bir yerin dokusunu uygun olmayan beton evlerle bozmak ve tarihi eserlere ağır iş makineleriyle zarar vermekten elde edilecek çıkar nedir?