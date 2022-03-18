HDP’li Başaran, Bakan Soylu'ya Bolu Belediyesi'ndeki taciz iddialarını sordu

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Bolu Belediyesi'nde yaşanan taciz iddialarıyla ilgili TBMM’ye İçişleri Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. HDP’li Başaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Bolu Belediyesi’ndeki taciz iddialarından haberdar mısınız? Sorumlular hakkında bir yaptırım uygulayacak mısınız? diye sordu.

"Taciz eden erken işe başladı"

Başaran'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, "Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışırken E.A. isimli erkek tarafından tacize uğradığını iddia eden F.Y. isimli işçi kadın “iyi niyete aykırı davranışlarda bulunma” gerekçesinin yer aldığı Kod-46 maddesi ile işten çıkartılmıştır. Taciz eden erkek E.A.’nın ise soruşturmanın takipsizlik ile sonuçlanmasının ardından belediyede yeniden işe başladığı öne sürülmüştür. Ayrıca tacize uğradığını söyleyen 3 kadından birinin zorla istifa ettirildiği, diğer ikisinin ise “iyi niyete aykırı davranışlarda bulunma” gerekçesi ile işten çıkartıldığı yine basına yansıyan bilgiler arasında" dedi.

“Tacize uğradığını söyleyen kadın zorla mı istifa ettirildi?”

Başaran, Soylu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

- Bolu Belediyesi’ndeki taciz iddialarından haberdar mısınız?

- Belediyede tacize uğradığını söyleyen kadınlardan birinin zorla istifa ettirildiği ve diğer ikisinin Kod-46 ile işten çıkarıldığı doğru mudur?

- Bakanlığınıza iddialara dair bir şikayet ulaşmış mıdır?

- Sorumlular hakkında bir yaptırım uygulayacak mısınız?

- Bolu Belediyesi’nde son iki yıl içerisinde kaç kadın işçi Kod 29, Kod 46 ve türevi kodlarla işten çıkarılmıştır?

- Türkiye’deki belediyelerde son iki yıl içerisinde kaç kadın işçi Kod 29, Kod 46 ve türevi kodlarla işten çıkarılmıştır?