HDP’li Aysel Tuğluk'un 10 yıllık hapis cezası onandı

Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'a örgüt yöneticiliği suçlamasıyla verilen 10 yıllık ceza Yartgıtay tarafından onandı. Tuğluk, 2016 yılından beri tutuklu.

Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) eski eş başkanı ve HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk hakkında 2016 yılında DTK’ya yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında dava açılmış, 16 Mart 2018’de kararını açıklayan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt yöneticisi olmak” iddiasıyla 10 yıl hapis cezası vermişti.

MA'da yer alan habere göre, Tuğluk’un avukatları aracılığı ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Aysel Tuğluk hakkında verilen hükmün temyiz incelemesini tamamlayarak, verilen 10 yıl hapis cezasını onadı. Aysel Tuğluk 29 aralık 2016’da tutuklanmıştı.