HDP Milletvekili Önlü, Tunceli'de dağ keçilerini avlatmak açılan ihalenin iptali için bakanlığa dilekçe verdi

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dağ keçilerinin avlanması için açtığı ihalenin iptalini istedi. Önlü, dağkeçilerinin Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne (Bern Sözleşmesi) göre, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, koruma altına alınması gereken hayvan türleri arasında olduğunu belirtti.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Tunceli'de dağ keçilerinin avlanması için açılan ihale kapsamında Tunceli’nin Aliboğazı ve Salördek bölgesinde 5, Darıkent ve Gökçek bölgesinde 5, Büyükyurt ve Çıralı bölgesinde 5 ve Derindere ile Kocatepe bölgesinde 2 olmak üzere toplamda 17 dağ keçisinin öl belirterek, bunun hayvan haklarına yönelik bir saldırı olduğuna dikkat çekti.

İhalenin iptali için Tarım ve Orman Bakanlığı dilekçe veren Önlü, "Gerek Bern Sözleşmesi gerek ise Tunceli halkının kutsal olarak gördüğü hayvanların öldürülmesine ilişkin yapılacak olan ihalenin iptal edilmesini istiyoruz" dedi.

TIKLAYIN - Bakanlık, Tunceli'de dağ keçilerini avlatmak için ihale açmış