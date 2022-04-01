HDP'li Ali Kenanoğlu: Mahkeme kararlarına rağmen Bursa Ataevler Cemevi’nin elektriği neden kesildi?

Bursa Ataevler Cemevi’nin elektriğinin kesilmesini Meclis gündemine taşıyan HDP'li Ali Kenanoğlu, AHİM, Danıştay ve Yerel Mahkemelerin verdiği kararları hatırlattı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, devlet tarafından ibadethane statüsü tanınmadığı için elektrikleri kesilen Cemevlerini Meclis gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanlığı’na verilen soru önergesinde Cemevlerinin ibadethane statüsünün tanınmasına ilişkin yerel ve uluslararası emsal mahkeme kararlarına dikkat çeken Kenanoğlu, “Alevilerin inanç merkezi olan Cemevlerinin ibadethane olduğu ve elektrik vb. giderlerinin devlet tarafından ödenmesi gerektiği ile ilgili kararlar mevcutken Bursa Ataevler Cemevi’nin elektriği neden kesilmektedir?" diye sordu.

"Ticarethane değil ibadethane"

Kadıköy’deki Pir Sultan Abdal Cemevi’nin elektrik faturası "ticarethane" statüsünde kesilmiş, Cemevi borcunu ödeyemeyince İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından elektriği kesilmişti. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Cemevinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili açtığı davada, Mahkeme 15 Mart 2022 tarihinde ‘ticarethane hükümlerine’ göre fatura gönderilen Cemevinin borcu olmadığına yönelik karar vermişti.

Ancak, Bursa Ataevler Cemevinin 2 bin 862 TL’lik elektrik faturasının ödemesini yapmadığı gerekçesiyle elektriği UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından kesildi. Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Genel Merkezi, kesintiye tepki göstererek, "21. yüzyılda hala bizlerin ibadethanesi olan Cemevlerimizin elektriği kesilmeye devam ediyor” dedi.

HDP'li Ali Kenanoğlu konuyu Meclis gündemine taşıdı. Kenanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına yönelttiği sorulardan bazıları şöyle:

"Türkiye’de Cemevleri dışında elektriği kesilen başka bir inanca ait ibadethane var mı?

- Türkiye’de Cemevleri dışında elektriği kesilen başka bir inanca ait ibadethane var mıdır?

- Camilerin elektrik faturaları devlet tarafından karşılandığı halde, Alevilerin ibadethanesi olan Cemevlerinin elektrik faturaları neden devlet tarafından karşılanmamaktadır?

- Kadıköy Pir Sultan Abdal Cemevi’nin elektrik faturasını ödememesi nedeniyle açtığı davada Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 15 Mart 2022 tarihinde verdiği ‘ticarethane hükümlerine’ göre fatura gönderilen Cemevinin borcu olmadığına yönelik karar”ı bağlayıcı değil midir?

- Bu karar neden emsal karar olarak uygulanmamaktadır? Devlet, cami, mescit, sinagog, kilise gibi yerleri ibadethane olarak görürken, Cemevlerini neden ibadethaneden saymamaktadır?

- Alevilerin inanç merkezi olan Cemevlerinin ibadethane olduğu ve elektrik vb. giderlerinin devlet tarafından ödenmesi gerektiği ile ilgili AHİM, Danıştay ve Yerel Mahkemelerin verdiği kararlar mevcutken Bursa Ataevler Cemevi’nin elektriği neden kesilmektedir?