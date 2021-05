HDP'li 22 kadın vekilden Bakan Zümrüt Selçuk'a şıklı soru: Şiddete uğradığınızda kendinizi ne ile savunacaksınız?

HDP'li 22 kadın milletvekili, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a tek soru içeren ayrı ayrı soru önergeleri verdi. Kadın vekiller Bakan Selçuk'a "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve bir kadın olarak siz şiddete uğradığınızda kendinizi ne ile savunacaksınız? A) Vicdan B) İstanbul Sözleşmesi" diye sordu.

Eş Genel Başkan Pervin Buldan hariç tüm HDP'li kadın vekiller TBMM Başkanlığı'na ayrı ayrı ortak soru önergesi verdi. 22 milletvekilinin verdiği önergelerde, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ile ilgili şu değerlendirmeye yer verildi:

"Kadına yönelik her türlü şiddet karşısında kapsamlı politikaları içeren ve bunun uygulanmasını zaruri kılan bu sözleşmeden geri çekilme kararı kadınlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılaşmıştır. Türkiye’de her gün en az 3 kadın katledilirken, kadınların evde, işyerlerinde, kamusal alanda her türlü erkek şiddetine, mobinge, emek sömürüsüne ve ayrımcılığa maruz kalması, adliye koridorlarında erkek yargı anlayışı ile karşı karşıya kalıp savunmasız bırakılması sözleşmeden geri çekilmesine dönük verilen tepkileri haklı kılmaktadır."

Önergede ayrıca, "Yine bizzat Cumhurbaşkanı tarafından hâkimlere; kadına yönelik şiddet davalarında 'kanuna göre değil vicdanınıza göre karar verin' talimatları verilerek kadınlar yasal güvenceden mahrum bırakılmak istenirken İstanbul Sözleşmesinden geri çekilme kararına yönelik tepkilerin yerinde olduğunu göstermektedir" ifadelerine yer verildi. (ANKA)