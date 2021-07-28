HDP: Kumpasçı Yeni Şafak’ın partimizle ilgili haberlerinin tamamı yalandır

HDP, Yeni Şafak’ın bugün yayınladığı “Vekilin aracında yakalanmıştı: HDP PM üyesi PKK’lı çıktı” başlıklı haberinin gerçek dışı olduğunu belirtti. Açıklamada, "Kumpasçı Yeni Şafak’ın partimizle ilgili haberlerinin tamamı yalandır" denildi.

HDP'nin sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni Şafak’ın bugün yayınladığı “Vekilin aracında yakalanmıştı: HDP PM üyesi PKK’lı çıktı” başlıklı haberi gerçek dışıdır, istihbarat ve korucular eliyle partimize karşı kurulan kumpas ve şantajın devamıdır. Van Milletvekilimiz Murat Sarısaç’ın aracının yasa dışı şekilde durdurularak PM Üyemiz Yunus Durdu’nun gözaltına alınması ve sonrasında açılan dava üzerinden partimizi hedef alan Yeni Şafak, bir kez daha gerçeği çarpıtarak tam da partimize karşı açılan kapatma davası sürecinde yalanın sözcülüğünü üstlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"PM Üyemiz Yunus Durdu’nun üzerine ifade veren M.A isimli yurttaş, kendisine emniyette verdirilen ifadenin gerçeği yansıtmadığını ve tehditle ifadenin kendisine imzalatıldığını mahkemede anlatmasına rağmen Yeni Şafak, istihbarat ve korucuların kurguladığı bu kumpası “haber” adı altında yayınladığı iftiraname ile sürdürmüştür.

Yeni Şafak’ın emniyet ifadesini referans alarak partimizi suçladığı M.A 5 Ekim 2020 tarihinde mahkemeye verdiği dört sayfalık ifadede, 2019 yılından itibaren adım adım nasıl korucular ve istihbaratçılar tarafından tehdit edildiğini, aracının istihbaratçılar tarafından yakılarak örgütün üzerine atılmaya çalışıldığını, yapılan bu tehditler sonucunda da PM Üyemiz Yunus Durdu üzerine gerçek dışı ifadeler verdiğini tek tek anlatmıştır. Verilen bu ifadeyi dikkate alan mahkeme heyeti PM Üyemiz Yunus Durdu’yu serbest bırakmıştır. Ancak mahkeme kararına rağmen Yeni Şafak tehdit ve şantajla M.A’ya emniyette imzalatılmış olan ilk ifadeler üzerinden partimize yönelik saldırısını aynen sürdürerek nasıl bir gazetecilik yaptığını bir kez daha göstermektedir.

Irkçılığı savunan, ırkçı saldırılar sonrasında yaşanan cinayetleri eleştirdiği için baroları hedef alan, muhaliflere hakaret, tehdit ve şantajı bir yayın politikası haline getiren Yeni Şafak’ın yaptığı gazetecilik değil, tetikçiliktir. Gazetecilik meslek etiği ve onurunu hiçe sayan Yeni Şafak Gazetesi, bir kez daha haber kisvesi altında yeni yalanları dolaşıma sokmuştur. İktidara hizmet amacıyla yapılan bu kasıtlı ve manipülatif “haberi” yapan Yeni Şafak Gazetesini en sert şekilde kınıyoruz."

Yeni Şafak'ın "Vekilin aracında yakalanmıştı: HDP PM üyesi PKK’lı çıktı" haberinde şunlar kaydedildi:

"HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç’ın aracında yakalanan Yunus Durdu’nun PKK’nın alan sorumlusu olduğu ortaya çıktı. İddianameye göre, Durdu’nun HDP PM üyeliği görevini kullanarak terör faaliyetlerini gizlediği, kontrollerde yakalanmamak için de milletvekilleriyle hareket ettiği tespit edildi. Durdu’nun vatandaştan haraç kesen teröristlerle birlikte çalıştığı da iddianamede anlatıldı."