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HDP kulisi: Bilgen'in ismi başkanlık için öne çıkıyor

HDP, 15 farklı konferansta parti tabanının görüşlerini alacak

05 Ocak 2018 10:39

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın aday olmama açıklamasının ardından genel başkanlık için öne çıkan isimlerin başında HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in geldiği iddia edildi.

Bilgen, özellikle 4 Kasım’da pek çok milletvekilliğinin tutuklanmasının ardından partinin kamuoyunda görünür yüzü olarak görev yapmış, ancak kendisi de bir süre sonra tutuklanmıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bilgen tahliye olmasının ardından tekrar parti sözcülüğü görevine gelmişti. HDP içinde, Demirtaş’ın aday olmayacağını bir mektupla kamuoyuna açıklanması üzüntü ve saygıyla karşılanırken, aynı zamanda bunun bir “irade beyanı” olduğu değerlendirmesi de yapılıyor. HDP’nin 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek 3. olağan kongresi öncesi gerçekleştirilecek toplantılarda Demirtaş’ın söz konusu aday olmama iradesinin tartışılacağı ve son kararın HDP’nin yetkili kurulları tarafından verileceği ifade ediliyor. HDP’nin dün başlayan ve bugün de devam edecek milletvekillerinin katılımıyla yapılan toplantının yanı sıra partinin yetkili kurulları da toplantılar gerçekleştirecek. Söz konusu toplantılarda yeni döneme ilişkin nasıl bir politika izlenmesi, nasıl bir söylem kurulmasının yanı sıra aday olmama iradesine karşın yola Demirtaş’la mı, yoksa başka bir isimle mi devam edilmesi gibi konular ele alınacak. HDP’nin ocak ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek 15 farklı konferansta parti tabanının bu konudaki görüşleri ele alınacak.

 

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