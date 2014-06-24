HDP Köşk adayını hafta sonu açıklayacak

Seçildikten sonra ilk kez parti grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir basın mensubunun, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili sorusuna Demirtaş, "Kongrede kesin olarak açıklanması yönünde bir kararımız yoktu. Parti Meclisimiz yeni oluştu. Cumartesi günü ilk Parti Meclisi toplantımızı yapmayı planlıyoruz. Muhtemelen Parti Meclisi toplantımızda görüşme yapıldıktan sonra ismi geçen aday arkadaşlarımız veya ismi geçen halk tarafından talep edilen aday arkadaşlarımızla ilgili bir değerlendirme yapıp karar vereceğiz. Hafta sonu belli olabilir" dedi.

Haber Türk’te yer alan habere göre, Demirtaş'ın da cumhurbaşkanı adayı için isminin geçtiğinin hatırlatılması üzerine Selahattin Demirtaş, "Aday olması istenen isimlerden biri de benim. Partililerimizden de halktan da böyle bir talep var. Bunları da değerlendireceğiz. Başarılı olabileceğimiz en uygun isim neyse onun üzerinde herhalde karar kılarız" ifadelerini kullandı.

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bir soru üzerine ise Demirtaş, "Hayırlı olsun. Kendisine başarılar diliyorum" karşılığını verdi.

HDP'nin ikinci turda Başbakan'a destek vereceği yorumlarıyla ilgili ise Demirtaş, "Onu Başbakana sorun, biz ikinci tura kalacağımız için kendisi bize destek verir mi acaba? Şimdiden ne düşünüyor açıklasın bakalım" şeklinde konuştu.