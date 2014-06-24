T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP Köşk adayını hafta sonu açıklayacak

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, cumhurbaşkanı adaylarını Cumartesi günü yapacakları Parti Meclisi toplantısında belirleyeceklerini söyledi

24 Haziran 2014 17:55

Seçildikten sonra ilk kez parti grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir basın mensubunun, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili sorusuna Demirtaş, "Kongrede kesin olarak açıklanması yönünde bir kararımız yoktu. Parti Meclisimiz yeni oluştu. Cumartesi günü ilk Parti Meclisi toplantımızı yapmayı planlıyoruz. Muhtemelen Parti Meclisi toplantımızda görüşme yapıldıktan sonra ismi geçen aday arkadaşlarımız veya ismi geçen halk tarafından talep edilen aday arkadaşlarımızla ilgili bir değerlendirme yapıp karar vereceğiz. Hafta sonu belli olabilir" dedi.

Haber Türk’te yer alan habere göre, Demirtaş'ın da cumhurbaşkanı adayı için isminin geçtiğinin hatırlatılması üzerine Selahattin Demirtaş, "Aday olması istenen isimlerden biri de benim. Partililerimizden de halktan da böyle bir talep var. Bunları da değerlendireceğiz. Başarılı olabileceğimiz en uygun isim neyse onun üzerinde herhalde karar kılarız" ifadelerini kullandı.

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bir soru üzerine ise Demirtaş, "Hayırlı olsun. Kendisine başarılar diliyorum" karşılığını verdi.

HDP'nin ikinci turda Başbakan'a destek vereceği yorumlarıyla ilgili ise Demirtaş, "Onu Başbakana sorun, biz ikinci tura kalacağımız için kendisi bize destek verir mi acaba? Şimdiden ne düşünüyor açıklasın bakalım" şeklinde konuştu. 

ETİKETLER

hdpköşkcumhurbaşkanlığıadayselahattin demirtaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24