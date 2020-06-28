Halkların Demokratik Partisi (HDP), Koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı Kardeş Aile Kampanyası'nı sonlandırdığını duyurdu.

HDP, Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayıldığı Mart ayında başlattığı Kardeş Aile Kampanyası’na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Kardeş Aile Kampanyamız başarıyla tamamlandı" diyerek, destek veren tüm kesimlere teşekkür ettiğini, kampanyayı sona erdirdiklerini belirtti.

Koronavirüs'ün yayılmasıyla milyonların salgına yakalandığı ve yüzbinlerce insanın yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, "Hastalık halen yayılmaya ve can almaya devam etmektedir. Birçok ülkede, salgının yayılmasını durdurmak ve halk sağlığı sistemleri üzerindeki artan baskılarla başa çıkmak için katı önlemler alındı. Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasakları geride bıraktığımız 3 aylık döneme damgasını vurdu. Türkiye’de kamu kaynak ve imkânlarını kullanma yetkisini elinde bulunduran iktidar, salgına karşı halk sağlığını öncelemek yerine sermaye sağlığını önceleyerek yoksul-emekçi halklarımızı görmezden duymazdan geldi. İktidar, sosyal devlet ilkesinin asgari gereklerini dahi tanımayan bir tarzla halk sağlığını ve halkın geçim kaynaklarını tehlikeye atmayı sürdürdü, sürdürüyor” denildi.

"75 bin ihtiyaç sahibi ailemizi belirledik"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal devlet ilkesinden bihaber iktidar anlayışına karşı, parti olarak, salgının yarattığı acil duruma karşı halk sağlığının savunulması noktasında ilgili tüm sivil-toplumsal dinamiklerle ortak çalışmalar yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, parti olarak, emekçi halklarımızı her koşulda savunmak, insanlarımız ve ailelerimiz arasında dayanışma ve paylaşma ağları örmek için, ‘iddiası ve inancı olanlar imkânlarını yaratırlar’ sloganıyla Kardeş Aile Kampanyamızı başlattık. Kampanyamız kapsamında 57 ilde koordinasyonlar oluşturduk. Gerek il ve ilçe örgütlerimizin tespitleri gerekse kendilerinin talepte bulunması suretiyle toplam 75 bin 274 ihtiyaç sahibi ailemizi belirledik. Kampanyamız kapsamında destekçi kardeş aile olmak isteyen 13 bin 180 aileyi doğrudan ihtiyaç sahibi ailelerimizle ilişkilendirdik. 62 bin 94 ihtiyaç sahibi ailemize, kampanyamıza destek sunan yurt içinden ve yurt dışından insanlarımızın katkılarıyla hazırlanan temel ihtiyaç malzemelerini içeren kolilerin 3 ay boyunca ulaştırılmasına destek olduk."