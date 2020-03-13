HDP, Koronavirüs nedeniyle iptal ettiği Newroz kutlamalarını 1 Mayıs ile birleştirdi

Halkların Demokratik Partisi (HDP), yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal ettiği Newruz kutlamalarını, 1 Mayıs kutlamaları ile birleştirdiğini duyurdu.

HDP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Ebru Günay, "Halkımızın bu salgını atlatacağına ve Newroz ruhu ile 1 Mayıs alanlarını dolduracağına inancımız tam. Halkımız bulunduğu her yerde, evinde sokağında kendi tedbirlerini alarak bayramını kutlayacaktır. Bizler de halkımızla birlikte olacağız” dedi.

Günay, mevcut sistemin Koronavirüs karşısında toplumu korunmasız bıraktığını belirterek, bu tür virüslerin en temel sebebinin ekolojik sistemin bozulması olduğunu ifade etti.

"Süreç şeffaf yürütülmeli"

Hükümetin Koronavirüs karşısındaki tedbirlerini yetersiz bulduklarını belirten Günay, “Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümet yetkilileri konunun ciddiyetinden uzak bir şekilde olaya yaklaşmaktadır. Tedbirler kamuoyu ile paylaşılmalı, şeffaf yürütülmeli, sağlık örgütleri ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile koordineli bir çalışma esas alınmalıdır. Kamuoyunun gerçek ve doğru bilgiye ulaşması sağlanmalı, halkımız doğru bilgilendirilmelidir” dedi.

"Yoksullara ücretsiz dezenfektan dağıtılmalı"

Günay, hükümetin Koronavirüs'ü iç güvenlik meselesine dönüştürdüğünü belirterek, yoksullara ücretsiz dezenfektan dağıtılması gerektiğini belirtti. “Koronavirüs'ten siyasi çıkar elde etme çabasına girilmemelidir" diyen Günay, cezaevleri için daha özel tedbirler alınması ve risk grubunda bulunan tutukluların bir an önce serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

"Muhaliflere düşman hukuku uygulanıyor"

Dün 10 avukatın gözaltına alındığını, hafta başında gazetecilerin tutuklandığını da hatırlatan Günay, yargı eliyle muhaliflere yönelik düşman hukuku uyguladığını kaydetti.

Suriye ve İdlib konusunda da değerlendirmelerde bulunan Günay, hükümeti Suriye’den çıkmaya çağırdı.

Günay, Abdullah Öcalan üzerinde devam eden tecride dair bir planlamaları olup olmadığı sorusuna ise “Konferans kararlarımız var. Savaş karşısında barışı, tecrit karşısında özgürlüğü savunan kararlılığımız var. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Tecride karşı özgürlük, ölüme karşı yaşam ve savaşa karşı barış kapsamında planlamamızı önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız” yanıtını verdi.