HDP: Kobanê sınırına duvar utançtır, vazgeçilmelidir!

Suriye’nin sınırının Kobanê bölgesine duvar örülmesi nedeniyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) yazılı açıklama yaptı. Sınıra duvar örülen duvarı “Utanç Duvarı” olarak değerlendiren HDP, bu karardan vazgeçilmesini istedi.

HDP’den yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

“AKP Hükümeti ve Saray, Suriye politikalarındaki yanlışları görmekten uzak bir tutum sergilemeye devam etmektedir.

Şu anda Rojava'ya sınırı olan bütün ilçelerimizde, yoğun askeri hareketlilik gözlemlenmektedir. Rojava'daki kazanımları tehdit etmeye yönelik geliştirilen tüm bu tutumlar asla kabul edilebilir değildir.

Kobanê sınırında yaşanan son hareketlilik üzerine, Kobanê Kantonu Eşbaşbakanı Sayın Enver Müslim ile bir görüşme gerçekleştirdik. Sınırı geçip Rojava topraklarında duvar inşaatına başlanmak istendiği, ancak duvar inşa edilecek toprakların Kobanê halkına ait topraklar olduğu tarafımıza iletilmiştir.

Bu konuyla ilgili iç diplomatik girişimlerimiz devam etmektedir. İstikrarsızlığı ve kaosu derinleştirmeye yönelik bu hamleleri yakından takip ediyoruz.

Duvar yapılmak istenen arazi, yıllardır Kobanêli’lerin ekip biçtiği topraklardır. Rojava sınırına örülecek olan duvarlar, yüzyılımızın 'Utanç Duvarı’nı örmek demektir.

Rojava ve Suriye halklarının Türkiye halklarıyla uzun yıllara dayanan akrabalığı ve dostluğu, AKP ve Saray'ın düşmanlık üretecek Utanç Duvarı'nın altında kalamayacak kadar kıymetlidir, hayatidir.

Türkiye'nin Kürt düşmanlığı üzerinden yürüttüğü bu politikaların vahim bir şekilde sonuçlanmaması adına sınıra örülmek istenen duvarlardan bir an önce vazgeçilmelidir. Duvarlar bizi yakınlaştırmaz, uzaklaştırır, böler, ayrıştırır."