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HDP, Kobane eylemlerinde hayatını kaybeden 43 kişinin adını ilk kez paylaştı ve soru önergesi verdi

"43 vatandaş için 43 ayrı soru önergesi"

19 Ekim 2020 13:57

T24 Haber Merkezi

Kobanê eylemleriyle ilgili HDP’nin verdiği araştırma önergeleri AKP-MHP tarafından 9 kez reddedilirken, olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı konusunda hep farklı rakamlar verildi. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2014'te Rize Valiliği'nce düzenlene akşam yemeğinde "Bakın 37 insanımız hayatını kaybetti" dedi.

Erdoğan, 2018 Haziran ayında ise eylemlerde "53 Kürt kardeşimizin kanı Demirtaş’ın ellerinde bulanmıştır” sözleriyle hayatını kaybedenlerin sayısının 53 olduğunu söyledi. 

HDP, olaylarda bugüne kadar hayatı kaybedenlerinin sayısını 43 olarak tespit edebildiklerini belirterek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması için soru önergesi verdiğini açıkladı. 

Tespit edilenlerin isimlerini ilk kez paylaşan HDP  "2014 yılında gerçekleşen 6 – 8 Ekim Kobanî protestoları sırasında, partimizin tespit edebildiği kadarıyla, 43 kişi; protestoların yoğun olarak devam ettiği 6-9 Ekim tarihleri arasında, doğrudan protestolar sırasında veya gene aynı tarih aralığında yaralandıktan bir süre sonra tedavisi devam ederken yaşamını yitirmiştir" değerlendirmesinde bulunarak 43 kişinin failleriyle ilgili kişi ya da kişilerin belirlenmediğini kaydetti. 

HDP, TBMM’ye sunduğu 9 adet araştırma önergesinin reddedildiğine dikkati çekerek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması için her iki bakanlığa ayrı ayrı olmak üzere 43’er adet soru önergesi verdi.

Araştırma önergesinde adı geçen 43 yurttaşın ve önerge veren milletvekillerinin listesi şöyle:


MİLLETVEKİLİ          HAYATINI KAYBEDEN YURTTAŞ      İL - YAŞ

Meral Danış Beştaş   Necmettin Çelik                                  Siirt/ Kurtalan - 45
Gülistan Koçyiğit        Hakan Buksur                                    Muş/Varto - 25
Mehmet Tiryaki          Emrah Demir                                      Batman - 22
Sıddık Taş                  Yusuf Çelik                                         Siirt/Kurtalan - 17
Serpil Kemalbay        Mehdi Erdoğan                                   Siirt/Kurtalan - 35
Garo Paylan              Süleyman Kale                                   Diyarbakır - 19
Ebru Günay               Bilal Gezer                                         Mardin/Dargeçit - 29
Şevin Coşkun           Sinan Toprak                                       Mardin/Dargeçit - 16
Murat Sarısaç           Hamdi Caner                                       Van - 55
Ayşe Sürücü             Kerem Karaaslan                                Mardin/Kızıltepe - 32
Nusrettin Maçin        Mahmut Enes                                      Diyarbakır - 55
Hüseyin Kaçmaz      Turan Yavaş                                        Diyarbakır
Necdet İpekyüz        Hüseyin Ahmet Dakak                        Diyarbakır - 19
Abdullah Koç            Hasan Gökgöz                                    Diyarbakır - 26
Hasan Özgüneş       Riyad Güneş                                       Diyarbakır - 28
Semra Güzel            Yasin Börü                                          Diyarbakır - 16
Filiz Kerestecioğlu    Davut Nas                                          Siirt - 19
İmam Taşçıer           Mahsum Çoban                                  Diyarbakır - 21
Kemal Peköz           Ahmet Albay                                        Adana/Yüreğir - 65
Fatma Kurtulan       Eshan Akdoğan                                   Mardin/Dargeçit
Pero Dündar           Fehad İbrahim Elduveric                      Mardin/Kızıltepe - 45

Züleyha Gülüm       Abdullah Mohammed Latif                   Mardin/Kızıltepe - 43
Ö. F. Gergerlioğlu   Beşîr Remezan Arîf                             Nusaybin-Qamişlo sınırı 
Dersim Dağ            Bawer Şeyhanlıoğulları                        Diyarbakır - 18
Sait Dede               Uğur Özbay                                          Diyarbakır - 19
Nuran İmir              Abdülkerim Seyhan                              Mardin/Dargeçit - 27
Tayip Temel            Yunus Aktaş                                         Van - 18
Erdal Aydemir        Süleyman Balcı                                     Antep - 15
Dilan D. Taşdemir  Sevgi Alıcı                                             Antep - 19
Zeynel Özen          Ömer Uçeker                                         Antep - 27
Oya Ersoy             Şahan Dağhan                                       Antep - 27
Erol Katırcıoğlu     Kamil Taş                                               Siirt - 28  

İmam Taşçıer        Cumali Güneş                                        Diyarbakır - 30
Remziye Tosun      Mesut Menekşe                                    Diyarbakır - 42
Feleknas Uca        Murat Dağ                                             Diyarbakır - 24
Necdet İpekyüz     Musa Bayram                                        Antep - 26
Musa Piroğlu         Mert Değirmenci                                    İstanbul/Esenyurt - 18
Ömer Öcalan         Aynur Kudin                                           Urfa/Viranşehir - 28
Hüda Kaya            Serdar Arslan                                         İstanbul - 36
Murat Çepni          Ekrem Kaceroğlu                                    İzmir - 38
Habip Eksik          Cengiz Tiryaki                                         Bingöl - 40
Celadet Gaydalı   Mehmet Zakir Çal                                    Siirt - 39
Ali Kenanoğlu       Serhat Savaş                                          İstanbul - 17

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