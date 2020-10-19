HDP, Kobane eylemlerinde hayatını kaybeden 43 kişinin adını ilk kez paylaştı ve soru önergesi verdi

T24 Haber Merkezi

Kobanê eylemleriyle ilgili HDP’nin verdiği araştırma önergeleri AKP-MHP tarafından 9 kez reddedilirken, olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı konusunda hep farklı rakamlar verildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2014'te Rize Valiliği'nce düzenlene akşam yemeğinde "Bakın 37 insanımız hayatını kaybetti" dedi.

Erdoğan, 2018 Haziran ayında ise eylemlerde "53 Kürt kardeşimizin kanı Demirtaş’ın ellerinde bulanmıştır” sözleriyle hayatını kaybedenlerin sayısının 53 olduğunu söyledi.

HDP, olaylarda bugüne kadar hayatı kaybedenlerinin sayısını 43 olarak tespit edebildiklerini belirterek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması için soru önergesi verdiğini açıkladı.

Tespit edilenlerin isimlerini ilk kez paylaşan HDP "2014 yılında gerçekleşen 6 – 8 Ekim Kobanî protestoları sırasında, partimizin tespit edebildiği kadarıyla, 43 kişi; protestoların yoğun olarak devam ettiği 6-9 Ekim tarihleri arasında, doğrudan protestolar sırasında veya gene aynı tarih aralığında yaralandıktan bir süre sonra tedavisi devam ederken yaşamını yitirmiştir" değerlendirmesinde bulunarak 43 kişinin failleriyle ilgili kişi ya da kişilerin belirlenmediğini kaydetti.

HDP, TBMM’ye sunduğu 9 adet araştırma önergesinin reddedildiğine dikkati çekerek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması için her iki bakanlığa ayrı ayrı olmak üzere 43’er adet soru önergesi verdi.

Araştırma önergesinde adı geçen 43 yurttaşın ve önerge veren milletvekillerinin listesi şöyle:



MİLLETVEKİLİ HAYATINI KAYBEDEN YURTTAŞ İL - YAŞ



Meral Danış Beştaş Necmettin Çelik Siirt/ Kurtalan - 45

Gülistan Koçyiğit Hakan Buksur Muş/Varto - 25

Mehmet Tiryaki Emrah Demir Batman - 22

Sıddık Taş Yusuf Çelik Siirt/Kurtalan - 17

Serpil Kemalbay Mehdi Erdoğan Siirt/Kurtalan - 35

Garo Paylan Süleyman Kale Diyarbakır - 19

Ebru Günay Bilal Gezer Mardin/Dargeçit - 29

Şevin Coşkun Sinan Toprak Mardin/Dargeçit - 16

Murat Sarısaç Hamdi Caner Van - 55

Ayşe Sürücü Kerem Karaaslan Mardin/Kızıltepe - 32

Nusrettin Maçin Mahmut Enes Diyarbakır - 55

Hüseyin Kaçmaz Turan Yavaş Diyarbakır

Necdet İpekyüz Hüseyin Ahmet Dakak Diyarbakır - 19

Abdullah Koç Hasan Gökgöz Diyarbakır - 26

Hasan Özgüneş Riyad Güneş Diyarbakır - 28

Semra Güzel Yasin Börü Diyarbakır - 16

Filiz Kerestecioğlu Davut Nas Siirt - 19

İmam Taşçıer Mahsum Çoban Diyarbakır - 21

Kemal Peköz Ahmet Albay Adana/Yüreğir - 65

Fatma Kurtulan Eshan Akdoğan Mardin/Dargeçit

Pero Dündar Fehad İbrahim Elduveric Mardin/Kızıltepe - 45



Züleyha Gülüm Abdullah Mohammed Latif Mardin/Kızıltepe - 43

Ö. F. Gergerlioğlu Beşîr Remezan Arîf Nusaybin-Qamişlo sınırı

Dersim Dağ Bawer Şeyhanlıoğulları Diyarbakır - 18

Sait Dede Uğur Özbay Diyarbakır - 19

Nuran İmir Abdülkerim Seyhan Mardin/Dargeçit - 27

Tayip Temel Yunus Aktaş Van - 18

Erdal Aydemir Süleyman Balcı Antep - 15

Dilan D. Taşdemir Sevgi Alıcı Antep - 19

Zeynel Özen Ömer Uçeker Antep - 27

Oya Ersoy Şahan Dağhan Antep - 27

Erol Katırcıoğlu Kamil Taş Siirt - 28