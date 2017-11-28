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HDP Kayseri İl binasına saldırıda, 2 sanığa beraat, 1 sanığa 15 ay hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 15 askerin şehit düştüğü 54 askerin de yaralandığı canlı bomba saldırının ardından, HDP il binasına yapılan saldırı ile ilgili açılan davada, tutuksuz 3 sanıktan ikisi beraat ederken, Celal Topuz ise 15 ay hapis c

28 Kasım 2017 16:10

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 15 askerin şehit düştüğü 54 askerin de yaralandığı canlı bomba saldırının ardından, HDP il binasına yapılan saldırı ile ilgili açılan davada, tutuksuz 3 sanıktan ikisi beraat ederken, Celal Topuz ise 15 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, bu hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Talas Caddesi Erciyes Üniversitesi kampüsü önünde, 17 Aralık 2016\'da 1. Komando Tugayı\'ndan çarşı iznine çıkan askerlerin bindiği özel halk otobüsüne düzenlenen canlı bomba saldırısında 15 asker şehit oldu, 54 asker yaralandı. Bu saldırının ardından aynı gün, Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi\'nde bulunan HDP il binasına bir grup saldırdı.
HDP il binasına saldırı ile ilgili açılan dava, Kayseri 8. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Tutuksuz sanıklar Celal Topuz, Kamil Ulu ve Yenel Kılıçaslan duruşmaya katılmazken, müşteki sıfatı ile HDP İl Başkanı Cezvet Işık mahkeme salonunda yer aldı. Davayı HDP Van Milletvekili Lezgin Botan da takip etti. HDP İl Başkanı Işık ifadesinde, \"Sanıklardan şikâyetçiyim. Partiye yapılan saldırıda sadece bu 3 sanık yoktu. Maddi zararımız vardır ve karşılanmasını talep ediyorum. Görevde ihmali bulunanlardan da şikâyetçiyim\" dedi.
Yargılama sonunda hâkim, sanıklardan Ulu ve Kılıçaslan\'ın beraatine karar verdi. Diğer sanık Topuz ise \'Mala zarar vermek\' suçundan 5 ay, \'Konut dokunulmazlığını ihlal\'den ise 10 ay olmak üzere toplam 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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