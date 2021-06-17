HDP, kapatma ve Kobani davaları için özel hukuk bürosu kurdu

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; Ankara’da hem kapanma davası hem de bu davaya ana gerekçe olarak sunulan Kobani davasındaki iddialara karşı "güçlü bir savunma oluşturmak için" özel hukuk bürosu kuruldu.

Parti yöneticilerinden edinilen bilgiye göre, “siyasi intikam davası” olarak nitelendirilen davaya karşı siyasi mücadele başladı ve devam edecek. Ancak dava hukuk boyutu ile de kapsamlı olarak ele alınacak. Davaya karşı çok ciddi bir hukuki çalışma yürüteceklerini anlatan parti yetkilileri “Eğer iddianame kabul edilirse açıkçası tarihi bir savunma için hazırlıklı olacağız. Dava süreci aynı zamanda çok güçlü ve tarihi bir hukuksal hesaplaşma süreci olacak” değerlendirmesi yaptı.

Edinilen bilgiye göre HDP’nin Hukuk Komisyonu’nun dışında Türkiye’de önemli çalışmalara imza atmış “duayen” olarak nitelendirilen çok sayıda hukukçu ile görüşmeler gerçekleştirildi. Farklı üniversitelerden anayasa hukukçusu akademisyenler, eski-yeni baro başkanları ve çok sayıda avukatın içinde yer alacağı “bağımsız” bir özel hukuk bürosu oluşturulacak. Büroya yurt dışında görev yapan bazı hukukçular da fikir ve görüşleriyle destek verecek. Ankara’da davaya karşı hazırlanacak savunmaya katkı yapacak hukukçuların çalışmasını yürüteceği bir büro da tutuldu. Davanın açılması durumunda bu büronun yapacağı çalışmaların bir açılış töreni ile de kamuoyuna duyurulması planlanıyor.