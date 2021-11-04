HDP, kapatma davasına ilişkin olarak ilk savunmasını hazırladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında açtığı kapatma davasını 21 Haziran’da kabul eden Anayasa Mahkemesinin (AYM), ilk savunma için 7 Eylül’e kadar verdiği süre partinin talebi üzerine iki ay uzatıldı. HDP’ye verilen süre 6 Kasım’da sona eriyor. HDP Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede başkanlığında oluşturulan ve 11 kişinin yer aldığı komisyon tarafından hazırlanan savunma tamamlandı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Berivan Altan - Zemo Ağgöz’ün haberine göre, Savunma, 5 Kasım veya 8 Kasım’da AYM’ye teslim edilecek. HDP’nin AYM’ye savunmayı vermesinin ardından dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’e gönderilecek. Başsavcının bir ay içinde esas hakkındaki görüşünü sunması gerekiyor. Savcılık tarafından sunulacak mütalaanın ardından HDP’ye esas savunmasını hazırlamak için bir ay süre verilecek.

HDP Hukuk Komisyonu, savunma hazırlıkları aşamasında, Türkiye’de aralarında iktidar partisi AKP’nin de bulunduğu siyasi partilere açılan davalar ve verilen kararların yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen ihlal kararları, Venedik Komisyonu tarafından hazırlanan raporları da inceledi. HDP Kapatma Davasının 21 Haziran’da kabul edilmesi ardından çalışmalarını sürdüren HDP Hukuk Komisyonu savunmanın ana eksenini tamamladı. Son rötuşların yapılması ardından savunma AYM’ye teslim edilecek. AYM’ye sunulması ardından HDP Hukuk Komisyonu, basın açıklamasıyla savunma detaylarını açıklayacak.

Savunma, komisyon dışında akademisyenlerden ve alanında uzman avukatlardan alınan öneriler ve desteklerle hazırlandı. Partilerine açılan kapatma davasının hukuktan ziyade siyasi olduğunu her fırsatta dile getiren HDP, ön savunma dilekçesinde de öncelikle partilerine yönelik iktidar vesayeti altındaki yargı eliyle yürütülen operasyonlara ve HDP’nin Türkiye demokrasisindeki yeri ve önemine dikkat çekecek.