HDP, Kandil'e yol haritasıyla gidecek

Kandil'de KCK yetkilileriyle görüşmeye hazırlanan HDP heyeti, hükümetin üzerinde çalışmalarını tamamladığı yol haritası taslağının bir bölümünü de beraberinde götürecek.

Hükümet çözüm sürecinin en önemli aşamalarından biri olan yol haritasını büyük ölçüde tamamladı. Taslak metnin girişi ve özeti niteliğindeki ilk sayfası Halkların Demokrasi Partisi'nin İmralı, Kandil ve Hükümet ile görüşmeler yürüten heyetiyle paylaşıldı.

‘İmralı ile zaten mutabakat var’

Hafta sonu Kandil'e gitmeye hazırlanan heyet, KCK yetkilileriyle ele almak üzere beraberinde yol haritasının kendileriyle paylaşılan bölümünü de götürecek.

Al Jazeera'den Gonca Şenay’ın sorularını yanıtlayan heyet üyelerinden HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, ilgili bakanlıklardan haber beklediklerini söyledi.

"Yol haritası konusunda zaten İmralı ile yetkililer arasında mutabakat var. Biz bu hafta sonu yol haritası taslağının bizimle paylaşılan tek sayfalık girişini Kandil'de ele almayı planlıyoruz. İlgili bakanlıklardan bugün bu konuda izin çıkmasını bekliyoruz."

HDP heyeti, çözüm süreci ile ilgili görüşmelerin yürütüldüğü bakanlıklardan onay çıktıktan sonra Kandil'e gitmek üzere yarın yola çıkacak. Heyetin bu hafta sonu KCK yetkilileri ile yol haritasını ve Kobanê eylemleri ile birlikte tartışma konusu olan çözüm sürecinin akıbetini ayrıntılı olarak ele alacak.

Öcalan görüşmesi 21 Ekim'de

Heyet, Kandil'deki görüşmenin ardından 21 Ekim Salı günü ise İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşecek. Kobanê eylemleri sürerken devlet yetkililerinin ilettiği mektup aracılığıyla HDP'ye "anlamlı diyalog" çağrısı yapan Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ile yaptığı görüşmede çözüm sürecinin akibeti için 15 Ekim'i işaret etmişti. HDP heyetinin 21 Ekim günü gerçekleşecek görüşmesi bu açıdan da önem taşıyor.