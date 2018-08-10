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HDP: Kamyon arkası yazıları gibi açıklamalarla ekonomi yönetilmez

"Çözüm, iktidar yandaşlarına rant sağlama değil emekçiyi insanca yaşatma düzenidir"

10 Ağustos 2018 16:35

Halkların Demokratik Partisi (HDP), yaşanan döviz krizine ilişkin olarak, “Kamyon arkası yazıları gibi açıklamalarla ve hamasetle ekonomi ve ülke yönetimi sürdürülemez" dedi.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan HDP, "Kriz adım adım derinleşiyor. Bugün herkes dünden daha yoksul. Yarın ise maalesef bugünden daha yoksul olacak. Çünkü ülke ve toplum hızla tek adam yönetimiyle uçuruma sürükleniyor. “Kamyon arkası yazıları” gibi açıklamalarla ve hamasetle ekonomi ve ülke yönetimi sürdürülemez" diye kaydetti.

"Çözüm sadece ekonomik değil siyasidir" diyen HDP,  "Tek kişi yönetimi değil çoğulcu demokrasidir. Faşizm değil demokratik cumhuriyettir. Üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğüdür. Savaş değil barış politikasıdır. İktidar yandaşlarına rant sağlama değil emekçiyi insanca yaşatma düzenidir" ifadesini kullandı. 

 

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