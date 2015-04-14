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Politika

HDP, İzmir'de iki milletvekili adayını listeden çıkardı

HDP'nin İzmir aday listelerinde önemli bir değişiklik yaşandı

14 Nisan 2015 15:06

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetiminin 7 Nisan'da İzmir'den 1'inci bölge 2'nci sıradan adaylığını açıkladığı Anadolu Birliği Federasyonu ve İzmir Konfederasyonu Genel Başkanı Ferhan Ademhan, listeden çıkarıldı. Aynı bölgeden 4'üncü sıra adayı Mustafa Yalçıner'in adaylığı da düşürüldü.

HDP İzmir İl Başkanlığı dünkü aday tanıtım töreninde Ademhan'ın yerine Erkan Cengiz'i aday olarak açıkladı. Bu gelişme İzmir'in en büyük sivil toplum kuruluşlarından Anadolu Birliği Federasyonu ve İzmir Konfederasyonu üyesi dernek ve kuruluşlarında şaşkınlıkla karşılandı. 

Ademhan, dün apar topar Ankara 'ya gitti. Kulislerde, Ademhan'ın şu ana kadar parti yöneticilerden sorunun düzeltilmesi yönünde net bir açıklama alamadığı öne sürüldü. 

Ferhan Ademhan, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Adaylığımın iptalini bir hata olarak görüyorum ve yapılan hatanın düzeltilmesi ve telafisinin yapılması için gerekli girişimlerde bulunmaktayım. Telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilecek bu hatanın düzeltilmesi için çaba sarf etmekteyim. YSK ve HDP’den alacağım cevap doğrultusunda partim için, İzmir için, ülkem için en doğru kararı alıp basın kuruluşları ile paylaşıp halkıma ulaştıracağım. Ben demokrasi ve özgürlük mücadelesine güç katmak için geldim. HDP’den adaylığım bu mücadeleye güç katmak içindir. Dilerim, partim, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilecek bu hatayı sürdürmez. "

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