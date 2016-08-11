HDP İstanbul İl binasına operasyon; 17 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Beyoğlu’ndaki Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü binasına helikopter destekli operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, polis ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinden konvoy halinde çıktı. Polis, saat 03.00 sıralarında Kalyoncu Kulluk Caddesi üzerinde bulunan HDP İl Örgütü binasına girdi.

Operasyona çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat timleri de destek verdi. Bir polis helikopteri havadan çevreyi kontrol ederken, il örgütü binasının bulunduğu sokak başlarında TOMA ve zırhlı araçlarla kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı gösteri düzenleyen şüphelilerin toplantı yaptıkları iddia edilen HDP İl Örgütü'nün binasında gerçekleştirilen aramalarda bir telsiz ve jammer cihazının da ele geçirildiği ileri sürüldü.

17 gözaltı

Anadolu Ajansı, İstanbul'da, PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik helikopter destekli operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve polis helikopterinin de desteğiyle operasyon gerçekleştirdi. Beyoğlu, Esenyurt, Sultangazi, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde tespit edilen adreslere gelen emniyet mensupları, önce çevrede Çevik Kuvvet ekipleri ile güvenlik önlemi aldı.

Polis helikopteriyle havadan koordinasyonun sağlandığı bölgede, Özel Harekat polisleri öncülüğünde girilen adreslerde 17 kişi gözaltına alındı.

"Terör örgütü üyesi olmak, örgüte adam kazandırmak, yasa dışı toplantı ve gösteri düzenlemek" iddialarıyla gözaltına alınan, kadınların da bulunduğu 17 kişi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.