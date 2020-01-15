HDP İstanbul İl binası önünde ateş açıldı

HDP'nin İstanbul İl binası önünde bir kişi silahla 7 el ateş etti. HDP'den saldırı sonrası yapılan açıklamada kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Ateş eden kişinin Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ve Kaymakamlığı binasına kaçtığı ve şu anda orada tutulduğu belirtildi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saat 15.00 sularında bina önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi 7 el havaya ateş etti. Saldırı sonrası HDP binasıyla aynı sokakta bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden çok sayıda polis buraya gelerek, parti binasının etrafına güvenlik şeridi çekti. Partililer de dışarı çıkarak durumu anlamaya çalıştı.

Binaya girişlere izin verilmezken, saldırganın silahıyla birlikte karakola gidip teslim olduğu belirtildi.

HDP'den açıklama

HDP tarafından kimsenin yaralanmadığı belirtilirken saldırı hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"Bu gün saat 15.00 dolaylarında HDP İstanbul İl binamıza kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Sozkonusu saldırıda 7 el ateş edilmiştir. Saldırıda şans eseri kimse yararlanmazken olay yeri inceleme ekipleri il binamızda tespitte bulunmaktadır.

Ateş eden şahsın daha sonra il binamızın sokağında bulunan Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ve Kaymakamlığı binasına kaçtığı oraya sığındığı şu an orada tutulduğu bilgisi bize ulaşan son bilgi

Çeteler eliyle parti binalarımız bu tür saldırılara daha öncede maruz kaldı. Bu saldırıyla yöneticilerimiz, partililerimiz ve halkımız korkutulmak ve sindirilmek istenmektedir. Bu faşist ve çeteci saldırılar karşısında demokratik tepkimizi sonuna kadar kullanacağız. Bu amaçla bu gün saat 16.30'da vekillerimiz, yöneticilerimiz ve halkmizin katılımıyla il binamız önünde basın açıklaması yapılacaktır."

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği HDP binasına yönelik saldırının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında Beyoğlu ilçemizde HDP İl binasının da bulunduğu sokakta M.S.H adlı şüpheli şahıs tarafından silahla havaya ateş açılmıştır. Şüpheli şahıs Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.