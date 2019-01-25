"HDP İstanbul’da Altan Tan benzeri muhafazakâr bir Kürt’ü aday gösterirse AK Parti’den çok oy alır"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, AKP'ye yakın dediği bir anket şirketi sahibinin verilerini ve izlenimlerini aktardı. Buna göre anket şirketinin sahibi "HDP İstanbul’da Altan Tan benzeri muhafazakar bir Kürt’ü aday gösterirse AK Parti’den çok oy alır" dedi.

Anket şirketi sahibinin "Ankara’da Mansur Yavaş 5 puan önde. Mansur Bey son şansı olduğunu bilerek çok iyi çalışıyor. AK Parti ilçelerde de hata yaptı. Turgut Altınok AK Parti’nin tek avantajı" ifadelerine de aktaran Altaylı "Anketçinin notları" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Dün bir dönem AK Parti’ye çok yakın olan hâlâ da yakınlığını belli ölçüde koruyan bir araştırma şirketi sahibi ziyaretime geldi.

Son dönemde yaptığı anketlerin sonuçları ile ilgili elindeki verileri ve saha izlenimlerini paylaştı.

Söyledikleri özet başlıklarla şöyle:

- CHP, AK Parti’nin bu seçimlere giderken içinde bulunduğu zafiyetlerden yararlanamıyor.

- İstanbul’da Sarıgül konusunda büyük hata yaptılar. Ekrem İmamoğlu yarışa başladığı sırada CHP, AK Parti’nin 10 puan gerisindeydi. Bu fark birkaç hafta içinde 5 puana kadar düştü. Ancak Sarıgül’ün aday gösterilmemesi CHP’ye 1.5 ila 2 puan arasında bir kayıp getirir. Büyükşehir seçimine mal olabilir.

- Son seçimde büyükşehire layık gördükleri birini, bir sonraki seçimde ilçe adayı bile yapmamayı CHP zor anlatır.

- Sarıgül DSP’den aday olursa AK Parti kesin destek atar.

- CHP büyükşehire giden yolun ilçe ilçe döşendiğini anlayamıyor. Kaybedeceği kesin olan yerlerde bile 1-2 puan arttıracak adaylar bulmaları lazımdı.

- Binali Bey adaylığı uzun süre kabul etmeme görüntüsü verdi. Bu AK Parti’nin aleyhine oldu. İsteksiz ve yorgun bir görüntü imajı oluştu.

- İstanbul’da yüzde 20 oranında Kürt seçmen var. Bunun yüzde 7’si AK Parti’ye, yüzde 5’i CHP’ye, kalanı HDP’ye oy verir. HDP İstanbul’da Altan Tan benzeri muhafazakar bir Kürt’ü aday gösterirse AK Parti’den çok oy alır.

- Ankara’da Mansur Yavaş 5 puan önde. Mansur Bey son şansı olduğunu bilerek çok iyi çalışıyor. AK Parti ilçelerde de hata yaptı. Turgut Altınok AK Parti’nin tek avantajı.