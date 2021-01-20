HDP ‘İş ve Aş Buluşmaları’ etkinliği başlatıyor; buluşmaların ilk durağı Diyarbakır

Halkların Demokratik Partisi (HDP) MYK, partilerinin Ekonomi Komisyonu öncülüğünde “İş ve Aş Buluşmaları” kampanyasını başlatıyor. HDP, 22 Ocak Perşembe günü başlayacak etkinliğin ilk durağının Diyarbakır olacağını açıkladı.

HDP'den etkinliğe ilişkin açıklama şöyle:

"Merkez Yürütme Kurulumuz, Ekonomi Komisyonumuz öncülüğünde “İş ve Aş Buluşmaları” başlatıyor. Buluşmaların ilk durağı Diyarbakır olacak. Ekonomi Komisyonu üyesi milletvekillerimiz Diyarbakır'da işsiz, emekçi, esnaf, çiftçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek.



Buluşmaların startı 22 Ocak Perşembe günü Diyarbakır’da yapılacak basın açıklaması ile verilecek. Ardından iki gün boyunca Diyarbakır'da iş yerleri, tarlalar, sanayi bölgeleri, fabrikalar ziyaret edilecek. Esnaf, KOBİ, çiftçiler, kadınlar ve gençlerle bir araya gelinerek son dönemde artarak hissedilen ekonomik krizin bu kesimler üzerinde yarattığı etki ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunulacak. Parti heyetimiz, program kapsamında Diyarbakır’daki sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları temsilcileriyle de buluşacak.



İş ve Aş Buluşmaları, Diyarbakır’ın ardından diğer kentlerde de sürdürülecek."