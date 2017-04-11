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HDP: İnanılır gibi değil ama bu akşam TRT'deyiz

HDP adına Osman Baydemir ile Hüda Kaya konuşma yapacak

11 Nisan 2017 17:00

Referandum mevzuatına göre, TRT’de propaganda konuşması yapma hakkına sahip 4 siyasi parti, konuşmacılarını belirledi. HDP Genel Merkezi, TRT'de 20 dakika konuşacak olmalarına inanamadıklarını ifade etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), referandum mevzuatı gereği, Meclis'te bulunan dört siyasi partiden biri olarak TRT'de konuşma yapacak olmalarına Twitter'dan espiri ile cevap verdi.

Referandum sürecinde HDP haberi yapmayan TRT’de, Parti Sözcüsü ve Urfa Milletvekili Osman Baydemir ile İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın 20 dakika konuşacak olmalarıyla ilgili, Twitter'dan Baydemir görselli bir paylaşımda bulunan HDP Genel Merkezi, "İnanılır gibi değil ama yarın akşam TRT'deyiz" ifadelerini kullandı.

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HDPinanılır gibi değilbu akşam TRTdeyizpropaganda
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